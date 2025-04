video suggerito

L’abito da sposa di Irene Cioni: per l’ex velina vestito tradizionale in tulle e pizzo Abito da sposa romantico e tradizionale per l’ex velina Irene Cioni, che ha detto sì al fidanzato Giacomo. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Irene Cioni ha pronunciato il fatidico sì. Il pubblico televisivo ricorderà certamente questo nome: si tratta dell'ex velina bionda, che ha ballato sul bancone di Striscia la Notizia dal 2013 al 2017 in coppia con la collega mora Ludovica Frasca. Il 26 aprile ha sposato il fidanzato Giacomo con rito religioso, scegliendo un look nuziale semplice e tradizionale.

Cosa ha indossato Irene Cioni per il matrimonio

L'ex velina ha scelto un look da sposa semplice e tradizionale, minimal. Ha puntato su un abito bianco molto classico, con gonna in tulle e corpetto ricamato in pizzo, con petali 3D e oblò frontali e scollatura sulla schiena. È una creazione della stilista Elisabetta Polignano, che ha firmato anche i vestiti da sposa di Guenda Goria e Alice Sabatini.

La ex Miss Italia ha stupito sfoggiando addirittura tre cambi d'abito, una scelta molto gettonata, soprattutto per diversificare i diversi momenti e passare dal ricevimento vero e proprio ai festeggiamenti. Irene Cioni, invece, ha puntato su un unico vestito, con immancabile lungo velo trasparente appuntato allo chignon. È il modello Arnoux

Leggi anche Quanto costa l'abito di pizzo indossato da Charlene di Monaco al Ballo della Rosa 2025

Abito da sposa Elisabetta Polignano

Quali sono gli abiti da sposa di tendenza per la Primavera/Estate 2025-26

Le tendenze bridal di stagione parlano di un ritorno agli abiti romantici, tra pizzo e merletti, i dettagli intramontabili per chi ama un tocco anche un po' retrò. Per le spose più audaci, invece, i must have sono gli abiti con bustier e corsetto, gli abiti in due pezzi ricamati. Sono intramontabili quelli tempestati di dettagli sparkling: perle, cristalli, paillettes, strass, gioielli cuciti su seta e tulle sono perfetti per chi vuole stare al centro dell'attenzione e brillare tutto il giorno.

I vestiti corti con le gambe in primo piano sono pensati per le spose più sbarazzine, per quelle che vogliono sentirsi comode durante i festeggiamenti e ballare tutta la notte. Infine la scelta perfetta per chi vuole essere sofisticata nel grande giorno, con eleganza, l'opzione ideale è l'abito da sposa con la giacca oppure quello accollato, con silhouette asciutta e minimal.