L'abito da sposa di Lauren Sanchez: chi ha firmato la sirena di pizzo per il matrimonio con Jeff Bezos Jeff Bezos e Lauren Sanchez sono marito e moglie: ieri hanno pronunciato il fatidico sì durante una sontuosa cerimonia di nozze sull'Isola di San Giorgio, a Venezia. Chi ha firmato l'abito di pizzo bianco della sposa?

A cura di Valeria Paglionico

Jeff Bezos e Lauren Sanchez sono ufficialmente marito e moglie: ieri sera hanno pronunciato il fatidico sì a Venezia sull’Isola di San Giorgio, tra le mura della Fondazione Cini, coronando così il loro sogno d'amore. La cerimonia di nozze è stata blindatissima (anche se sono stati moltissimi gli invitati famosi paparazzati in Laguna) ma ci ha pensato la sposa in persona a postare sui social una romantica foto del matrimonio. Per il suo grande giorno non poteva che lasciar trionfare il glamour e la sontuosità, apparendo meravigliosa in un lungo abito di pizzo bianco che rende omaggio all'Italia, il paese che ha ospitato la cerimonia e a cui i due coniugi sono molto legati. Com'è nato e quali "segreti" che nasconde il vestito da sposa di Mrs. Bezos?

Quante ore di lavoro ha richiesto l'abito da sposa di Lauren Sanchez

Dopo il primo look monospalla e a righe, Lauren Sanchez ha deciso di rispettare la tradizione del total white per il matrimonio vero e proprio. Per la cerimonia sull'Isola di San Giorgio si è affidata a Dolce&Gabbana, la Maison italiana che ha saputo interpretare in modo impeccabile i suoi gusti con una lunga sirena di pizzo realizzata su misura in 900 ore di lavoro.

Lauren Sanchez con Domenico Dolce

Si tratta di un modello super sinuoso che lascia trionfare la sensualità e il glamour: caratterizzato da una silhouette fasciante che mette in risalto le forme, ha la struttura a corsetto con una linea di bottoni sia sulla schiena che sul davanti, il collo alto, le maniche lunghe e trasparenti e un meraviglioso strascico. Il tessuto è interamente ricoperto di dettagli scintillanti applicati a mano. Mrs. Bezos non ha rinunciato al maxi velo, che ha portato agganciato a un raccolto morbido. Sui social ha rivelato l'immensa gioia e soddisfazione per la scelta di stile fatta posando in bianco al motto di "Non un semplice abito, un pezzo di poesia".

Lauren Sanchez in Dolce&Gabbana

L'abito da sposa di Lauren Sanchez nasconde un omaggio all'Italia

A chi si è ispirata Lauren Sanchez per il suo abito da sposa? Stando alle indiscrezioni, a Sophia Loren, per la precisione all'abito che l'attrice indossava nel film del 1958 Un marito per Cinzia (che a sua volta rimanda all'abito di Grace Kelly per il matrimonio col principe Ranieri III di Monaco.

Lauren Sanchez con l’abito da sposa

Nel suo look bridal non è mancato l'anello di fidanzamento col diamante rosa da 5 milioni di euro, mentre per quanto riguarda gli orecchini ha indossato dei pezzi di Alta Gioielleria di Dolce&Gabbana, un modello con 4 diamanti intarsiati in oro bianco. La moglie di Jeff Bezos ha poi voluto rispettare la tradizione del "qualcosa di prestato, qualcosa di blu": gli orecchini sono "presi in prestito" dalla Maison italiana, mentre il tocco di blu è un souvenir segreto proveniente dal volo spaziale a bordo di Blue Origin. Anche il magnate di Amazon si è affidato a Dolce&Gabbana per il sì, optando per un elegante smoking total black abbinato a camicia bianca e papillon.