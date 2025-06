Lauren Sanchez verso il matrimonio con Jeff Bezos: chi ha firmato il primo look (con anello da 5 milioni)

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Venezia sta accogliendo da stamattina gli provenienti da tutto il mondo che Jeff Bezos e Lauren Sanchez hanno invitato al loro matrimonio. Si parla di circa 200 persone in guest list, tra cui moltissime celebrities! La regina Rania di Giordania, Kim Kardashian con la sorella Chloe, Domenico Dolce, Kris Jenner, Orlando Bloom sono già giunti a destinazione. Le celebrazioni andranno avanti fino a domenica: più giorni di festa in onore della coppia, che ha organizzato tutto nei minimi dettagli senza badare a spese. Per l'occasione, la giornalista sfoggerà ben 27 look.

Cosa ha indossato la futura sposa

C'è grande curiosità attorno all'abito da sposa di Lauren Sanchez. In realtà, la giornalista ha scelto di affidarsi a più brand, a cui ha affidato i suoi look nuziali: quelli per la cerimonia, quelli per i festeggiamenti. Essendo un grandioso evento sviluppato nell'arco di più giorni, ci saranno circa 27 cambi d'abito. Sembra che tra i brand coinvolti ci sia anche una Maison italiana: Dolce e Gabbana. Potrebbe indossare anche un vestito di un altro brand che ama molto: Oscar De La Renta. Intanto, ha dato avvio alla sfilata con un outfit vintage. La compagna di Jeff Bezos, proprietario e fondatore di Amazon, è stata fotografata con un elegante abito da sera, un vestito monospalla di Alexander McQueen, appartenente alla collezione Primavera/Estate 2023 in seta blu navy, con bottoni in madreperla cuciti a spirale.

Quanto vale l'anello di fidanzamento

La giornalista ha impreziosito il look con un dettaglio che non è certo passato inosservato. Al dito della futura sposa spiccava un anello, quello ricevuto in dono da Jeff Bezos come pegno d'amore, quando le ha fatto la fatidica proposta a maggio 2023 dopo quattro anni di frequentazione. Si trovavano in vacanza nel sud della Francia e le ha fatto trovare l'anello nascosto sotto il cuscino! Il gioiello presenta un enorme diamante rosa da 30 carati incastonato su una fede in platino. La gioielliera ed esperta di diamanti Briony Raymond ha dichiarato a People che, grazie all'elevata gradazione di colore e purezza del diamante, si stima che il valore oscilli "dai 3 milioni agli oltre 5 milioni di dollari, a seconda delle specifiche esatte del diamante".