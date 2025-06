Il matrimonio da 30 milioni di Jeff Bezos e Lauren Sanchez: dai 27 abiti da sposa ai 200 invitati

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Manca poco al matrimonio dell'anno e ogni giorno emergono nuovi dettagli in merito. Le nozze tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez sono chiacchieratissime in tutto il mondo, Italia compresa, visto che il tycoon americano patron di Amazon e la sua fidanzata giornalista si sposeranno proprio a Venezia. Sarà una grandiosa celebrazione con ben tre giorni di festeggiamenti dal 24 al 26 giugno. Ecco cosa si sa fino ad ora.

Quanto costerà il matrimonio

Fece scalpore, qualche anno fa, la cifra astronomica spesa da George Clooney e Amal Alamuddin per il loro matrimonio a Venezia: ben 5 milioni di euro. Questa cifra sarà ampiamente superata da Jeff Bezos e Lauren Sanchez, secondo le stime del Daily Mail, che ha previsto una spesa di partenza addirittura pari a 30 milioni di dollari. Basti pensare che serviranno 9000 euro a notte per ognuna delle suite prenotate negli alberghi di lusso della città.

Cosa indosserà la sposa

Ovviamente quando si parla di matrimoni, grande curiosità suscita l'abito della sposa. In questo caso, però, si tratta di abiti: decisamente più di uno. Nella sfarzosa cerimonia e nella grandiosa festa prevista dagli sposi, troveranno posto addirittura 27 vestiti, distribuiti nell'arco dei 3 giorni. A fine marzo la coppia è stata fotografata all'uscita della Maison Dolce e Gabbana a Milano: potrebbe essere un indizio su una o più creazioni scelte per l'occasione. Magari si erano recati lì per la prova finale. Un'altra ipotesi è che almeno un modello potrebbe essere firmato da Oscar de la Renta. È uno dei brand preferiti della giornalista, che lo ha scelto in diverse occasioni di gala importanti: l'abito black&white del Met Gala 2024, la cena Caring for Women 2024 di Kering durante la Settimana della Moda di New York, il vestito con le piume dei Vanity Fair Oscars Party.

Chi parteciperà all'evento

Ovviamente la lista degli invitati è top secret. La CNN ha ricevuto un comunicato dal Comune di Venezia che affermava un numero di ospiti pari a 200. Secondo TMZ sarà una parata di celebrities: Eva Longoria, Katy Perry con Orlando Bloom, Oprah, Kim Kardashian. Page Six ha fatto altri nomi di spicco: addirittura Bill Gates, Andrew Garfield, Leonardo DiCaprio.

Dove festeggeranno gli sposi

Gli sposi hanno "monopolizzato" la città, per quei tre giorni. Hanno prenotato tutte le suite possibili e si sono assicurati anche tutti i taxi d'acqua noleggiabili. Saranno essenziali, visto che secondo alcune indiscrezioni, una parte dei festeggiamenti si svolgerà a bordo del loro mega yacht da 500 milioni di dollari, Koru. A questa si dovrebbero aggiungere almeno altre tre location esclusive prenotate dalla coppia.