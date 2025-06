Jeff Bezos e Lauren Sanchez, misure di sicurezza speciali al matrimonio: moto d’acqua e Marines

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Jeff Bezos e Lauren Sanchez

Tutto è ormai pronto per il matrimonio dell'anno, quello tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez. L'imprenditore (proprietario, fondatore e presidente del gruppo Amazon) e la giornalista stanno per convolare a nozze: un'organizzazione andata avanti per mesi, studiando alla perfezione ogni dettaglio, senza badare a spese. Si parla, infatti, di un evento da circa 30 milioni. La location, la lista degli invitati, gli abiti della sposa (ben 27 da sfoggiare nell'arco dei festeggiamenti): i dettagli del grande evento sono ormai noti. La coppia ha scelto Venezia e si andrà avanti dal 24 al 26 giugno, ma forse anche oltre! Ovviamente un evento così complesso e con ospiti in vista, ha richiesto anche delle misure di sicurezza speciali.

Perché servono misure di sicurezza speciali

Il matrimonio è al centro di numerose polemiche e ha diviso l'opinione pubblica tra favorevoli e contrari, tra chi lo sostiene e chi lo vorrebbe boicottare. Non sono mancate le proteste, in questo periodo. In città il comitato spontaneo Yes Venice Can è contento che un evento del genere possa dare luce alla città: è un motivo di orgoglio, la conferma di quanto la città goda di grande fama in tutto il mondo, al punto da essere scelta da un personaggio così in vista per un giorno così importante. Insomma, è tutta pubblicità.

Di tutt'altra opinione, invece, ono gli attivisti di No Space for Bezos, che vedono in questo matrimonio una vera e propria invasione del territorio, sfruttato come fosse un parco divertimenti, con ripercussioni sulla vita dei cittadini. Oltre a questa eccessiva turistificazione, dietro le proteste c'è anche chi sottolinea che Bezos è a capo di Amazon, colosso chiamato spesso in causa per le condizioni di lavoro estreme dei suoi dipendenti.

Jeff Bezos e Lauren Sanchez

Le misure di sicurezza speciali al matrimonio

Jeff bezos ha incaricato una società privata americana di occuparsi della sicurezza durante l'evento, affinché fili tutto liscio durante i lunghi festeggiamenti che coinvolgeranno circa 200 invitati. Ci sarà un esercito di ex marines con moto d'acqua a presidiare i canali, così da tenere lontani curiosi e paparazzi, ospiti non graditi. Per l'utilizzo di moto d'acqua, più veloci ed efficienti, è stata presentata una richiesta speciale. Ci saranno poi numerosi bodyguard intorno agli hotel affittati e nelle vicinanze di tutte le location coinvolte nei festeggiamenti.