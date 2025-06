video suggerito

Com’è fatto l’invito al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez (e quale regalo hanno richiesto) Com’è fatto l’invito al matrimonio che hanno ricevuto gli invitati al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez? Ecco la foto che ha un tantino deluso i curiosi. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Laura Sanchez e Jeff Bezos

Manca poco al matrimonio più atteso dell'anno, quello di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, che per il loro grande giorno hanno scelto l'Italia, per la precisione Venezia. Al momento si conoscono solo alcuni dettagli della cerimonia ma ora dopo ora emergono sempre più indiscrezioni. I festeggiamenti dureranno un intero weekend, la lista degli invitati sarà letteralmente da star, la sposa indosserà ben 27 abiti bianchi e le bomboniere saranno in pietra di Murano. Naturalmente non mancheranno i party sui maxi yacht ormeggiati al largo della Laguna. Cosa dire, invece, delle partecipazioni inviate agli ospiti?

Cosa c'è scritto sull'invito alle nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez

Jeff Bezos e Lauren Sanchez non hanno fatto una lista nozze, anzi, hanno richiesto esplicitamente agli ospiti di non voler nessun regalo per il loro matrimonio, preferiscono che vengano fatte delle donazioni all'ufficio UNESCO di Venezia, al programma di ricerca Corila sulla Laguna e alla Venice International University: è proprio questo che i due hanno scritto nell'invito mandato a tutti coloro che saranno al ricevimento. Com'è fatta questa partecipazione? Sebbene la cerimonia sarà tra le più sontuose della storia, l'invito si è rivelato un tantino "deludente" per il suo design basic che sembra essere stato realizzato con Paint e World.

L’invito alle nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez

Le critiche alla partecipazione alle nozze del magnate di Amazon

Stampato in un malinconico corsivo e decorato a con colombe, stelle cadenti, farfalle e il Ponte di Rialto, l'invito alle nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez sembra essere "fai da te", basti pensare che le gondole sul fondo sono le stesse che si trovano nella libreria di immagini generiche di Microsoft Word. Visto lo stile in totale contrasto con il budget e la sontuosità della cerimonia, in molti hanno pensato che si trattasse di una "seconda scelta" abbozzata dopo le numerose rivolte dei manifestanti. Nessun disegno fatto a mano, nessun artista iconico, nessuna griffe: Jeff e Lauren hanno invitato gli ospiti con semplicità, sottolineando il fatto che considerano Venezia un posto magico che gli ha regalato dei ricordi indimenticabili e che di sicuro continuerà a ispirare anche le generazioni future.