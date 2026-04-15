La notte bianca del Salone del Mobile 2026, gli eventi gratuiti in programma e le visite alla scoperta degli archivi

Milano Design Week 2026, Patricia Urquiola Cassina sofa

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Milano è in trepidazione: l'iconica Design Week è ormai alle porte e tutti si stanno preparando per vivere una settimana ricca di arte e cultura. Per una settimana intera la città meneghina si trasforma e i suoi cortili, università, fondazioni e appartamenti privati diventano dei veri e propri spazi espositivi. La città è costellata di installazioni, mostre e feste imperdibili ed è proprio in questo contesto che si colloca un appuntamento eccezionale. Il 24 aprile 2026, dalle 18 alle prime ore del mattino, Milano si trasforma in un archivio a porte aperte grazie alla Notte Bianca del Salone del Mobile, chiamata Common Archive. La notte bianca del progetto.

Cos'è Common Archive. La notte bianca del progetto

Il 24 aprile, per la prima volta nella storia della Milano Design Week, gli archivi storici di design e architettura aprono al pubblico. Si tratta di un appuntamento imperdibile, tramite il quale la memoria del progetto è pronta a prendere vita ed esplorare insieme i ricordi. L'evento è organizzato dall'Osservatorio del Salone del Mobile, con il patrocinio di Regione Lombardia e del Comune di Milano, in collaborazione con la Scuola del Design del Politecnico di Milano, e aprirà luoghi spesso inaccessibili al pubblico, tramite oltre 50 visite guidate e incontri gratuiti. Con la notte bianca l'archivio diventa un vero e proprio punto d'incontro pensato non più come luogo di conoscenza solitario, ma come veicolo di diffusione del sapere. Gli archivi vengono quindi mostrati sotto una nuova luce: sono spazi attivi, dove il progetto viene depositato non per accumulare polvere ma per organizzarsi e rendersi utile anche in tante future occasioni. L'itinerario per conoscere gli archivi prevede tappe incredibili, sia all'interno di istituzioni come la Cittadella degli Archivi, la Triennale di Milano e il Politecnico di Milano, sia nelle case-studio e le fondazioni che ospitano opere di grandi architetti come Gae Aulenti, Gio Ponti e Achille Castiglioni. Una delle aperture da non perdersi è sicuramente quella del Castello Sforzesco di Milano, dove si possono ammirare gli incredibili tesori della Collezione delle Stampe Bertarelli.

Il programma della Notte Bianca

In occasione del Common Archive. La Notte Bianca del Progetto tutti gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico, ma è necessario prenotarsi sul sito online. Tra i numerosi eventi impossibile non citare quello all'ADI Design Museum, dove si terrà una visita guidata alle 18h30 per conoscere la collezione Compasso d’Oro. Anche l'archivio Gae Aulenti è aperto dalle 19 alle 20, così come gli Archivi Storici del Politecnico di Milano in via Candiani 72. Dalle 18h30 alle 20h30 sarà possibile anche visitare lo storica sede dell'Associazione Giancarlo Iliprandi, dedicata alle opere del noto designer milanese, in un edificio progettato niente meno che da Gio Ponti. Partecipa anche la Fondazione Jaqueline Vodoz e Bruno Danese, che dalle 18h30 alle 21h30 in via Santa Maria Fulcorina 17. Questo edificio custodisce un patrimonio di opere e documenti impressionanti ed è diviso in due grandi nuclei: Archivio storico del design e le Collezioni d'Arte. In occasione della notte bianca è stata organizzata una mostra che espone pezzi d'archivio e testimonianze video. L'Archivio Muzio dalle 19 alle 20 del 24 aprile presenta al pubblico le opere di Giovanni Muzio e Lorenzo Muzio, autori tra le altre cose del Palazzo della Triennale e di Torre Turati. Per l'evento saranno esposti materiali originali dell'archivio, tra cui numerosi disegni e fotografie. Prenotando le visite guidate direttamente alla mail info@fondazionefrancoalbini.com, la notte bianca si potrà visitare anche la Fondazione Franco Albini, tra le 19 e le 22. Costruita in onore del famoso architetto, le cui opere razionaliste sono considerate Patrimonio Storico, si possono ammirare realizzazioni come la poltrona Margherita del 1951 o il lavoro svolto per i corrimani delle stazioni metro 1 e 2 di Milano. Infine, altro appuntamento da non perdere è anche l'apertura dell'Archivio professionale Carla De Benedetti. Qui l'ingresso è libero fino alle 22 senza bisogno di registrarsi: allestita alla Fabbrica del Vapore, in via Procaccini 4, mostra l'architettura e il design d'interni inseriti nelle collezioni del CAVSA.

Qui l'elenco completo con i restanti eventi della Notte Bianca: