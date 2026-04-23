Feste ed eventi gratuiti alla Milano Design Week: un fine settimana tra musica, arte e aperitivi

Siamo nel vivo della Milano Design Week e, come ogni anno, oltre alle numerose e innovative installazioni non mancano anche le feste e gli eventi gratuiti dove socializzare e divertirsi in un contesto che unisce musica, arte e design. Dalla Fabbrica del Vapore a BASE, fino a Bar Brera e Peroni, ecco gli appuntamenti da non perdersi.

La Fabbrica Design Week, musica elettronica e DJ set

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Ogni primavera, la Milano Design Week 2026 trasforma la città in un museo a cielo aperto di creatività, dove il design non si trova solo nelle installazioni e negli show-room ma invade anche strade, cortili, palazzi storici e vecchi spazi industriali. Dal 20 al 26 aprile, tra Salone del Mobile e Fuorisalone, il calendario conta oltre mille appuntamenti distribuiti in tutta Milano, molti dei quali accessibili gratuitamente, pensati appositamente per aprire il mondo del progetto a un pubblico sempre più ampio. Non solo installazioni e mostre, ma anche feste, opening, dj set e incontri che animano i quartieri, da Brera a Isola fino alle aree più periferiche, ridisegnando la città meneghina attraverso il design. In questo contesto, gli eventi gratuiti diventano una porta d’ingresso perfetta per vivere la settimana tra sperimentazione, convivialità e design. È proprio nel Fuorisalone che si concentra l’offerta più accessibile: un vero e proprio mosaico di esperienze che spazia dalle installazioni immersive agli eventi serali, dimostrando come il design possa essere, prima di tutto, un’esperienza condivisa e inclusiva. Dal festival musicale a la BASE alla Fabbrica Design Week, fino all’evento culinario di Ikea, ecco i migliori eventi gratuiti dei prossimi giorni, per vivere un fine settimana immersi nella movida milanese della design week.

Il festival musicale da BASE e The Meanwhile Club a Le Cannibale

BASE, spazio eventi situato in via Ambrogio Bergognone da Fossano 34, e Le Cannibale, in Viale Tibaldi 74, hanno organizzato cinque giorni, dai 21 al 25 aprile, all’insegna della musica e del design. In particolare, BASE si trasforma in una piazza musicale aperta dalle 19 fino a tarda notte, sia il 23 aprile che il 24 aprile, con la manifestazione We Will Design Sound System, dove suonano ben 14 DJ set, tra artisti nazionali e internazionali: venerdì ci sono Batu e Andrewww e poi la lista continua con musica UK sound e techno, mentre sabato Quanic e Coca Puma portano funk, soul e tanto ritmo.

Il DJ set pronto alla BASE, Milano

Fino al 24 aprile Le Cannibale e Park si uniscono invece per creare The Meanwhile Club, un evento immerso tra suono, architettura, design e DJ set. Giovedì 23 aprile dalle 18h30 alle 21h30 suonerà la dj Fatima Koanda, mentre venerdì 24 aprile sempre dalle 18h30 alle 21h30 suonerà Hiroko Hacci.

Le Cannibale

La Fabbrica Design Week

Torna alla sua terza edizione la Fabbrica Design Week ospitata dalla Fabbrica del Vapore, in via Giulio Cesare Procaccini 4. La manifestazione prevede tanta musica elettronica unita a importanti mostre di design: dal 21 al 25 aprile dalle 10h30 alle 22h30 e il 26 aprile dalle 10h30 alle 18h00, accesso rigorosamente libero, la Fabbrica del Vapore rinnova il suo impegno di promozione e celebrazione di design, musica e arte. Il festival musicale è a cura di Lele Sacchi ed Eric Galiani, mentree tra le esposizioni presenti spicca quella dedicata al lavoro d’archivio di Carla De Benedetti, figura importantissima per la fotografia d’interni.

Fabbrica Design Week e il DJ set

Bar Brera incontra Peroni

I festeggiamenti continuano anche spostandosi nel quartiere di Brera, dove l’omonimo e storico bar in via Brera 23, si unisce a Peroni per creare l’evento Peroncino. Dal 20 al 26 aprile è possibile vivere momenti di convivialità facendo aperitivi in compagnia, e in particolare oggi 23 aprile dalle 18 alle 22 c’è l’appuntamento Brera in Beat by Peronincino con DJ set di Angelica D’Amore e la possibilità di acquistare tote bag, calze, cappelli e altri numerosi gadget.

La tote bag di Bar Brera

Trussardi- La gentle Resistance alla Milano Design Week

Dal 20 al 26 aprile in via Burlamacchi 4 Trussardi celebra la gentilezza in quanto scelta consapevole, una forma di resistenza silenziosa. Il 24 aprile dalle 19 alle 21h00 ci sarà il DJ Room con il dj Nicola Guiducci e non mancheranno i cocktail bar e le eccellenze create in collaborazione con Campari. Mentre sabato 25 e domenica 26 aprile dalle 12 alle 15 ci saranno eventi in giornata per chi preferisce invece godersi un buon brunch di sabato e il Dog Day la domenica.

Le feste di Ikea allo Spazio Maiocchi

Ikea occupa invece lo Spazio Maiocchi, via Achille Maiocchi 7, con un palinsesto di appuntamenti, dal 21 al 26, che intreccia tra le altre cose show cooking, degustazioni, talk e performance musicali. Non mancheranno poi gli aperitivi, per un un evento che riesce ad unire musica, design e cibo in un colpo solo. In particolare, oggi 23 aprile dalle 18 alle 21 si tiene l'aperitivo con i musicisti Elena Cantarutti e Elia Pastori, mentre venerdì 24 aprile c'è un aperitivo con dj set dalle 18 alle 21 dal tema Dualismo, e infine sabato 25 aprile dalle 18 alle 21 suonano i musicisti Riccardo Sala e Beetamax.

Food for Thought, Ikea

Belvedere Vodka ai Chiostri di Santa Maria alla Fontana

Dal 20 al 26 aprile Belvedere Vodka decide invece di esplorare il confine tra design, musica e convivialità, portando anche la propria visione del mixology. Le serate, che intrecciano dining e night life milanese, sono ad ingresso gratuito e presentano il DJ set di Levi Neufeld. Il 24 aprile, in particolare, design musica e ricerca si incontrano agli spazi dei Chiostri di Santa Maria alla Fontana grazie all’evento WIDEYES Beyond Creative Movement.