Cinque Vele 2026, le spiagge e i laghi più belli e sostenibili d’Italia: il mare della Campania al primo posto

La guida Cinque Vele 2026 di Legambiente e Touring Club Italiano premia le 30 destinazioni più belle tra mare e laghi in Italia. Sul podio Pollica, nel Cilento, e il Lago di Molveno, ecco la classifica completa e i criteri di valutazione che premiano sostenibilità e tutela ambientale.

Cala dei Gabbiani, Baunei, Sardegna

Tra cambiamento climatico, inquinamento ambientale e qualità delle acque, scegliere una località balneare per le vacanze estive non è semplice. Per aiutare i viaggiatori, ogni anno Legambiente e Touring Club Italiano pubblicano la guida per il mare più bello, che assegna le prestigiose Cinque Vele alle destinazioni che si distinguono per tutela ambientale, qualità dei servizi e sostenibilità. Nel 2026 sono state premiate 30 località d’eccellenza, di cui 20 di mare e 10 laghi. Il riconoscimento viene attribuito a quei territori che puntano su un turismo sostenibile e una gestione responsabile delle risorse, adattandosi allo stesso tempo alla crisi climatica attraverso proposte di viaggio più fresche e orientate alla scoperta dell’entroterra. Al primo posto della classifica delle località marine si trova Pollica, nel Cilento campano, seguita da Baunei in Sardegna e da Otranto in Puglia.

Borgo di Pollica, Cilento Campania

Le località di mare premiate nel 2026

La classifica delle Cinque Vele 2026 conferma il primato delle destinazioni del sud Italia, che occupano le prime nove posizioni della top ten. Sul gradino più alto del podio troviamo Pollica, nel Cilento, premiata per la qualità ambientale e per il modello di sviluppo sostenibile adottato nel corso degli anni. Seguono Baunei, sulla costa orientale della Sardegna, e Otranto, in Salento. Completano le prime dieci posizioni Domus de Maria, San Giovanni a Piro, Nardò, San Teodoro, Santa Teresa Gallura, Cabras e Castiglione della Pescaia. A livello regionale è la Sardegna a ottenere il maggior numero di riconoscimenti, con sei località marine premiate, davanti a Puglia e Toscana.

Otranto, Puglia

La classifica delle migliori località di mare:

Pollica, Campania Baunei, Sardegna Otranto, Puglia Domus de Maria, Sardegna San Giovanni a Piro, Campania Nardò, Puglia San Teodoro, Sardegna Santa Teresa di Gallura, Sardegna Cabras, Sardegna Castiglione della Pescaia, Toscana

Baia di Su Giudeu, Domus de Maria, Sardegna

I laghi più belli premiati nel 2026

Anche i laghi trovano spazio nella guida di Legambiente e Touring Club Italiano. A conquistare il primo posto è ancora una volta il Lago di Molveno, in Trentino-Alto Adige, considerato un modello di sostenibilità ambientale e valorizzazione del territorio, oltre che apprezzato per le sue acque cristalline e tutta la vegetazione che lo circonda. Alle sue spalle si classificano il Lago del Mis, in Veneto, e il Lago di Monticolo, in Alto Adige. Tra le altre località premiate figurano anche il Lago di Fiè, il Lago di Santa Croce, il Lago Maggiore nel tratto di Cannero Riviera, il Lago di Avigliana, il Lago di Garda sulla sponda bresciana e il Lago di Scanno, unico rappresentante del Centro Italia nella graduatoria delle Cinque Vele. Per quanto riguarda i laghi è quindi il nord Italia a conquistare le prime posizioni, in particolar modo il Trentino-Alto Adige.

Scorcio del lago di Molveno

Lago di Molveno, Trentino-Alto Adige Lago del Mis, Veneto Lago di Monticolo, Trentino-Alto Adige Lago di Santa Croce, Veneto Lago di Fiè, Trentino-Alto Adige Lago di Avigliana Grande, Piemonte Lago di Scanno, Abruzzo Lago Maggiore, Nord Verbano e Golfo di Borromeo, Piemonte Lago di Garda-Riva occidentale, Lombardia Lago di Garda-Riva occidentale, Lombardia

Quali sono i criteri di valutazione

Le Cinque Vele non premiano soltanto la bellezza paesaggistica, anche se i luoghi scelti sono tra i più belli della penisola. La valutazione prende in considerazione anche e sopratutto diversi parametri legati alla qualità ambientale e all’offerta turistica. Legambiente e Touring Club Italiano analizzano la gestione del territorio, la tutela della biodiversità, la qualità delle acque, la mobilità sostenibile, la valorizzazione delle tradizioni locali e la capacità delle amministrazioni di promuovere un turismo che rispetti l’ambiente, oltre che progetti per contrastare il cambiamento climatico.