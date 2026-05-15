Le spiagge più belle Bandiera Blu 2026, quali visitare in Italia quest’estate tra Liguria, Calabria e Puglia

Bandiere Blu ha stilato la lista delle migliori spiagge del 2026 e sul podio ci sono Liguria, Puglia e Calabria. Le tre regioni hanno conquistato per le loro acque limpidissime, i servizi offerti e la gestione dei rifiuti. Tra le numerose spiagge premiate, spiccano Marina dell’Isola a Tropea, Scialara a Vieste e Paraggi a Santa Margherita Ligure.

Paesaggio delle Isole Tremiti, Puglia

L'estate è ormai alle porte e puntuale come ogni anno la FEE (foundation for environmental education) ha pubblicato la lista aggiornata delle Bandiere Blu 2026. Si tratta di una lista che viene stilata dopo aver seguito rigide regole e controlli, tra i quali il campionamento delle acque per constatare l'assenza dell'inquinamento, l'educazione e l'informazione ambientale anche per i turisti (ad esempio cartelli esplicativi), la gestione dei rifiuti e dei servizi, come pronto soccorso o bagni. Quest'anno le spiagge premiate con la Bandiera Blu sono state ben 257, 11 in più rispetto al 2025. Tra le regioni più premiate ci sono sul podio la Liguria con 35 nome e due nuovi ingressi, la Puglia con 27 e la Calabria con 27 e anche 4 new entry.

La Liguria è la regione più premiata

La Liguria è la regione più premiata del 2026 e, oltre alle 33 spiagge presenti già l'anno scorso, ci sono due comuni new entry: Andora, con le spiagge di Colombina, Foce Rio Mezza’acqua, Trinacria, e Taggia con Arma di Taggia. La Liguria è famosa in tutto il mondo per le sue spiagge caratterizzate da acque cristalline, stabilimenti spesso premiati per la propria efficienza e un'attenzione particolare alla gestione dei rifiuti.

Le case colorate sulla spiaggia di Varigotti

Tra le spiagge ligure premiate spicca sicuramente quella di Varigotti a Finale Ligure, in provincia di Savona. È tra le più apprezzate della regione, la sua battigia è un connubio di sabbia e piccoli ciottoli e il mare è uno dei più cristallini e turchesi d'Italia. Ma la vera particolarità sono le case colorate che si trovano proprio davanti al mare, tipiche di un borgo di mare e infatti un tempo abitate dai pescatori. È una zona sicura e adatta anche ai bambini ed è inoltre attrezzata per fare sport acquatici e pranzare o concedersi un piccolo gelato, grazie ai negozi situati sul lungomare. Inoltre, per chi è in vacanza con il proprio amico a quattrozampe, c'è una parte della spiaggia specificamente dedicata ai cani, con tanto di ciotole e doccette. Dalla stazione di Finale Ligure Marina poi sono solo 10 minuti di bus, il che la rende una delle più comode di Finale.

Spiaggia di Varigotti, Finale Ligure

La baia di Paraggi, un angolo di sabbia dorata tra le rocce

La spiaggia di Paraggi è poi un piccolo gioiello situato tra Santa Margherita Ligure e Portofino. È famosa per la sua rara sabbia fine e dorata in un litorale roccioso e anche per le acque cristalline protette. La spiaggia è immersa nel Parco Naturale di Portofino ed è inclusa anche nell'Area Marina Protetta, il che la rende un ambiente perfetto da esplorare per chi ama fare snorkeling. Inoltre, incastrato tra le rocce si trova il suggestivo Castello di Paraggi, dove si possono trovare ristoranti e negozi esclusivi.

Santa Margherita Ligure spiaggia di Paraggi

La Puglia conferma le sue 27 spiagge

Le spiagge pugliesi sono tra le più belle e curate di tutta Italia, non sorprende quindi che la regione si sia collocata al secondo posto della classifica delle Bandiere Blu. Le spiagge si confermano 27 anche per il 2026, con due uscite e due new entry: Morciano di Leuca e Tricase prendono il posto di Castrignano del Capo e Patù. Il mare e le spiagge pugliesi non hanno nulla da invidiare a quelli tropicali: presentano, infatti, acque turchesi e limpide, oltre che una sabbia davvero finissima e una varietà nel paesaggio.

Cala Paura, una baia di ciottoli tra le scogliere di Polignano a Mare

Situata nel cuore del suggestivo borgo di Polignano a Mare, Cala Paura è una piccola caletta di ciottoli incastonata tra le rocce delle scogliere calcaree tipiche della Puglia. Cala Paura ha un'acqua limpidissima anche grazie ai fondali rocciosi, è attrezzata sia con lettini che con tratti di spiagge libere dove stendere il proprio telo e, soprattutto offre una biodiversità incredibile e una varietà importante di pesci colorati. Inoltre, il nome Cala Paura secondo diverse leggende deriverebbe dalle sensazioni provate dai pescatori quando arrivavano alla spiaggia e si trovano circondanti da quelle enorme, seppur suggestive, scogliere.

Polignano a mare, Cala Paura

La spiaggia più iconica di Vieste è quella "del castello"

La spiaggia di Scialara a Vieste è una delle più famose, oltre che una delle più iconiche. È unica per la sua posizione spettacolare, incastonata tra il mare turchese e limpido e il suggestivo centro storico, e soprattutto per ospitare il Pizzomunno, un enorme monolite di calcare bianco alto circa 25 metri, il cui nome derivante dal dialetto locale significa punta del mondo. Il monolite rappresenta un giovane pescatore pietrificato dal dolore per la perdita dell'amata Cristalda, rapita dalle sirene ed è diventato il simbolo della città. La spiaggia accontenta poi tutti perché la parte più vicina al centro è ricca di lidi e stabilimenti attrezzati, mentre quella più distante è più selvaggia e incontaminata.

Vieste, spiaggia di Scialara

La Calabria vera regina del 2026 con 4 new entry

La Calabria ha conquistato il secondo posto come la Puglia con 27 spiagge premiate e, soprattutto, quattro new entry: Locri, Amendolara, Montegiordano e Falerna. La costa calabrese, che percorre ben 800 chilometri, offre una varietà di paesaggi davvero mozzafiato, dalle lunghe distese di sabbia bianca e fine fino alle scogliere che danno a picco sul mare blu e limpido.

Il gioiello della Costa degli Dei: la spiaggia Marina dell'Isola

Da molti ritenuto l'angolo più iconico di Tropea, questa spiaggia si trova tra il suggestivo promontorio di Santa Maria dell'Isola e lo scoglio di San Leonardo. L'acqua qui è davvero trasparente e perfetta per fare snorkeling, e poi la spiaggia è situata proprio sotto il centro storico di Tropea, al quale si accede facilmente tramite le scale che collegano il Belvedere. Anche in questo caso, la zona è divisa in tratti di spiaggia libera e stabilimenti o lidi privati con tutti i servizi disponibili.

La spiaggia Marina dell’Isola, Tropea

Il moderno lungomare della spiaggia di Roccella Jonica

Limpida e trasparente, l'acqua della spiaggia di Roccella Jonica ha un fondale inizialmente basso, il che la rende perfetta per le famiglie con bambini. È molto spaziosa, si estende per circa 3 chilometri ed è caratterizzata da sabbia fine e stabilimenti moderni e super attrezzati che si alternano a tratti invece liberi. Ma ciò che la rende particolare, è il connubio tra mare e movida serale: il lungomare moderno si anima infatti soprattutto di sera e offre una buona scelta tra locali e bar dove divertirsi.