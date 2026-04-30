Cala dei Gabbiani e la Pelosa: le spiagge italiane migliori al mondo del 2026 sono in Sardegna

È stata rilasciata la classifica delle migliori spiagge al mondo del 2026 e in lista sono comparse anche delle italiane: sono entrambe in Sardegna e sembrano essere dei veri e propri paradisi.

Stintino, Sardegna

Con l'estate che si avvicina e le giornate che diventano sempre più calde e soleggiate a tutti viene voglia di rilassarsi in riva al mare, magari leggendo un libro con in sottofondo il rumore delle onde. Tutti coloro che vogliono improvvisare una vacanza balneare saranno lieti di sapere che anche in questo 2026 è tornata la classifica dedicata alle migliori spiagge al mondo, dove la sabbia è bianca, le acque cristalline e i panorami mozzafiato. In lista ci sono anche delle italiane e sono tutte in Sardegna.

La spiaggia più bella del mondo del 2026 è nelle Filippine

La classifica dedicata alle 50 migliori spiagge del mondo è tornata anche nel 2026 e ha rivelato i luoghi che andrebbero visitati assolutamente nei prossimi mesi. A sconfiggere la concorrenza guadagnando il primo gradino del podio è stata la spiaggia di Entalula a Palawan, un'isola delle Filippine, un vero e proprio paradiso nascosto tra imponenti scogliere calcaree che può essere raggiunto solo in barca. A conquistare la seconda posizione è stata la spiaggia di Fteri sull'isola greca di Cefalonia: non ha sabbia ma ciottoli bianchi e si trova al termine di un lungo e ripido sentiero selvaggio. La top 3 è stata chiusa da Wharton Beach, nella Baia del Duca d'Orléans dell'Australia, il luogo ideale per chi cerca privacy, contatto con la natura e vento in abbondanza per praticare surf.

Spiaggia di Entalula a Palawan

Le spiagge italiane da visitare nel 2026

Per scoprire la prima spiaggia italiana in classifica bisogna andare in 18esima posizione, assegnata a Cala dei Gabbiani in Sardegna. Famosa per le sue acque cristalline, per la sua atmosfera tranquilla e per i suoi ciottoli levigati, è il luogo perfetto per nuotare e per rientrare in contatto con la natura, visto che è rimasta incontaminata e che non è mai particolarmente affollata.

Cala dei Gabbiani

Sempre in Sardegna è la seconda spiaggia italiana in lista: la Pelosa a Stintino. Spiaggia bianca e mare cristallino la rendono un vero e proprio paradiso ma la cosa particolare è che qui nelle vicinanze ci sono anche bar, ristoranti e locali che propongono diverse attività 24h, dallo snorkeling alle immersioni, fino ad arrivare agli aperitivi musicali e alle serate danzanti. In quanti sceglieranno proprio uno di questi luoghi per la prossima vacanza estiva?