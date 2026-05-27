La classifica delle 50 spiagge più belle al Mondo: Filippine prima nella top 10, Italia 18esima

La classifica di World’s 50 Best Beaches ha portato alla luce le 50 migliori spiagge del mondo, premiando quelle più libere, selvagge e incontaminate. La Sardegna è celebrata con due posizioni, ma sul podio si trovano Filippine, Grecia e Australia.

Entalula Beach, Filippine

L'estate è ormai alle porte e inizia a farsi sentire con le temperature caldissime degli ultimi giorni. Dopo le recenti rassicurazioni sui voli estivi, molte persone si stanno affrettando per prenotare le vacanze estive con il desiderio di staccare un po' la spina. Casca quindi a pennello la classifica uscita a fine aprile delle 50 spiagge migliori al mondo, che celebra luoghi incontaminati e incredibili baie tropicali. Come Fanpage ha visto qualche settimana fa, l'Italia non si è classificata nelle prime 10 posizioni, ma è comunque riuscita a entrare nella top 50 grazie alla Sardegna: Cala dei Gabbiani è infatti arrivata in 18esima posizione colpendo i giudici per i suoi ciottoli e l'accesso limitato, mentre La Pelosa è in 48esima grazie ai suoi fondali bassi e alle acque turchesi. A conquistare il primo posto è stata Entalula Beach nelle Filippine, seguita in seconda posizione da Fteri Beach in Grecia e in terza da Wharton Beach in Australia.

Sul podio le spiagge delle Filippine, Grecia e Australia

Le prime dieci posizioni della classifica mostrano il paesaggio protagonista assoluto per quest'anno: selvaggio, naturale, incontaminato. In particolare, Entalula Beach a Palawan viene descritta dai giudici come "uno di quei posti che bisogna vedere per credere", un paradiso in terra: le imponenti scogliere calcaree si stagliano sulla spiaggia finissima e creano un contrasto a dir poco surreale. Inoltre, è accessibile solo in barca ed è quindi più tranquilla, il che aiuta a creare l'idea di un luogo naturalmente puro. Anche la spiaggia di Fteri a Cefalonia (Grecia) è raggiungibile unicamente via barca o tramite un difficoltoso sentiero a piedi, trovandosi in una baia nascosta. Qua i ciottoli perfettamente bianchi sono circondati da altissime scogliere anch'esse bianche e bagnati dai colori turchese delle acque del mar Ionio. Terzo posto per l'Australia occidentale con Wharton Beach che, situata nella baia di Duke of Orleans, è in una delle posizioni più remote in assoluto. Qui, infatti, anche nei giorni più caldi o popolari per le vacanze non si creano mai folle di persone e, anzi, il mare cristallino e la sabbia bianca aiutano a rilassare. Inoltre, Wharton Beach è anche uno dei posti migliori per gli amanti del surf, grazie alle onde e alla fauna marina.

Wharton Bay, Australia occidentale

La top 10 globale delle spiagge più belle

Questa bellezza naturale si riscontra anche nelle altre spiagge della classifica, in particolare in quelle che si trovano nelle prime dieci posizioni. Al quarto posto troviamo infatti Nosy Iranja, in Madagascar, famosa e apprezzata per essere composta da due isolotti, Nosy Iranja Be e Nosy Iranja Kely, uniti da una suggestiva lingua di sabbia e per la presenza di tartarughe marine. Mamanuca Beach, a Vomo Island nelle Fiji è invece la quinta spiaggia più bella al mondo, celebrata dai giudici per le alte palme e una fitta vegetazione che circonda la sabbia finissima.

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Nosy Iranja, in Madagascar

In sesta posizione invece si trova Shoal Bay East, una delle spiagge più belle dei Caraibi e anche ovviamente del mondo. Situata sull'isola di Anguilla, è una delle più popolari, ma nonostante questo conserva un'atmosfera tranquilla e serena ed è perfetta per fare snorkeling lungo le barriere coralline. Le Maldive conquistano invece la settima posizione con Dhigurah, che colpisce per la sua insolitamente lunga distesa di costa e per la lingua di sabbia che sembra estendersi all'infinito. Playa Balandra, nella Baja California Sur in Messico si aggiudica l'ottavo posto e, pur essendo popolarissima, conserva una bellezza naturale incredibile grazie a rigide norme che limitano lo sviluppo di costruzioni edilizie, il numero di visitatori e le attività che potrebbero danneggiarla.

Fiji Mamanuca Islands, piccolo isolotto

In nona posizione troviamo Koh Rong, l'isola cambogiana immersa nella giungla e quasi del tutto incontaminata. Infine, chiude la classifica delle top 10 Donald Duck Bay, in Thailandia, situata all'interno del Parco Nazionale delle Isole Similan. Quest'ultima è accessibile solo durante la stagione di apertura del parco stesso, quindi tra novembre e maggio, ed è caratterizzata da grandi massi di granito bianco, che contrastano in modo armonioso con le acque turchesi.

Spiaggia sull’isola di Koh Rong, Cambogia

Italia 18esima con Cala dei Gabbiani

L'Italia si classifica al 18esimo postocon Cala dei Gabbiani in Sardegna. Situata sulla costa orientale della Sardegna, più precisamente nel comune di Baunei, è famosa per le sue acque dalle sfumature turchesi e cristalline, i ciottoli bianchi, la natura incontaminata e una tranquillità quasi paradisiaca.

Cala dei Gabbiani

I criteri di valutazione e cosa accomuna le spiagge

Ma come vengono scelti questi luoghi? The World’s 50 Best Beaches compie un'analisi precisa e accurata, con l'aiuto di oltre 1000 professionisti tra giudici, ambasciatori delle spiagge e dal team stesso. Tra i parametri presi in considerazione rientrano l'autenticità del luogo, la qualità dell'acqua, la ricchezza della fauna selvatica e una forte e incontaminata identità naturale. Molte di queste spiagge, infatti, sono molto lontane dall'overtourism o da costruzioni artificiali.

Ftero Beach, Grecia

I giudici hanno registrato una tendenza ben visibile e presente in tutte le 50 spiagge giudicate come migliori al mondo. Questi luoghi, infatti, sono ben lontani dai lidi attrezzati o posti di lusso che promettono vacanze certamente paradisiache, ma anche più artificiali. Quelle selezionate da World’s 50 Best Beaches sono spiagge libere, incontaminate e selvagge, spesso difficili da raggiungere, nascoste o dall'accesso limitato. Ed è proprio qui la chiave: meno persone, e quindi natura più libera e protetta.