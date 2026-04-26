Aumento biglietti aerei, l’Antitrust indaga sul caro prezzi e intanto arrivano rassicurazioni per l’estate 2026

Ha fatto parecchio discutere la recente politica di alcune compagnie aeree che prevede un sovrapprezzo ai biglietti già acquistati, a causa della guerra in Iran e dell'aumento del costo carburante. Sono diverse le associazioni, come l'Unione Nazionale Consumatori, che si sono già mobilitate per denunciare l'accaduto all'Antitrust, definendo la pratica illecita e non corretta. Anche il Codacons ha presentato un esposto, e l'Agcm (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) ha avviato un approfondimento sul sovrapprezzo, denunciando tra le altre cose una mancata trasparenza nel fornire le informazioni adeguate ai passeggeri. Sollevando importanti dubbi sulle normative europee in materia, l'associazione spiega che il prezzo finale del biglietto deve comprendere tutti i costi. In questo contesto, arrivano però anche delle notizie più rassicuranti. Carlo Borgomeo, presidente di Assaeroporti, ha affermato che, nonostante il futuro sembri incerto sotto diversi punti di vista, l'estate 2026 non dovrebbe essere a rischio; finalmente delle buone notizie per chi era ancora indeciso se prenotare le vacanze.

Le segnalazioni all'Antitrust

Dopo il caso emblematico della compagnia spagnola Volotea, la vicenda del sovrapprezzo dei bigleitti aerei già acquistati ha attirato l'attenzione delle associazioni dei consumatori. Queste ultime contestano alle compagnie aeree non solo l’applicazione di sovrapprezzi successivi all’acquisto, ma soprattutto il principio stesso su cui si baserebbero, legato all’andamento del carburante. L’Unione Nazionale Consumatori e il Codacons hanno chiesto l’intervento dell’Antitrust, sostenendo che modificare il costo di biglietti già venduti possa configurare una pratica scorretta e potenzialmente lesiva per chi ha già acquistato. L’Agcm ha quindi avviato verifiche per chiarire se le comunicazioni fornite ai passeggeri siano state sufficientemente trasparenti e soprattutto se il prezzo iniziale indicato rispettasse davvero l’obbligo europeo di includere tutte le componenti del costo finale. Il punto critico, su cui si concentra l’istruttoria, riguarda proprio la chiarezza dell’informazione al momento della prenotazione, elemento centrale nella tutela del consumatore nel mercato dei voli. Per questo motivo, l'Antitrust chiede agli italiani di registrare tutto e di mandare segnalazioni qualora si verificassero queste condizioni.

Perché l'estate non è a rischio

Nonostante le tensioni attuali, gli operatori invitano però a leggere la situazione in una prospettiva più ampia e meno allarmistica. Le oscillazioni del prezzo del carburante, anche quando legate a crisi geopolitiche, tendono infatti a essere assorbite nel medio periodo attraverso meccanismi di copertura finanziaria e strategie già consolidate dalle compagnie, come rifornirsi da altre aziende, ad esempio USA. In questo quadro, secondo quanto evidenziato da Carlo Borgomeo di Assaeroporti, non emergono segnali che possano far pensare a un impatto importante sulla programmazione della stagione estiva 2026. Il settore aereo, anche se in questo momento più fragile a causa delle variabili esterne, sembra non subire la pressione a lungo termine. Il problema però rimane la paura dei consumatori. A fronte di una serie di notizie allarmanti e un’incertezza diffusa, oltre che per i prezzi troppo alti, la domanda rischia di diminuire per le compagnie aeree, le quali rischiano di risolvere il problema carburante ma con aerei vuoti.