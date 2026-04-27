Aumenta il prezzo per i bagagli sui voli: fino a 75 euro per la cappelliera, più di 150 euro per una valigia in stiva

Sta diventando sempre più evidente, come riportato da RimborsoAlVolo, la nuova impennata dei prezzi dei biglietti aerei. Questa però non nasce dal nulla, ma è fortemente collegata alla crisi geopolitica che sta attraversando il Medio Oriente. La guerra in Iran e le tensioni nell’area, con il blocco strategico dello Stretto di Hormuz, hanno provocato un forte rincaro del petrolio e, di conseguenza, del cherosene, essenziale per il trasporto aereo. In poche settimane il costo del jet fuel è quasi raddoppiato, e l’effetto è immediato: si riversa sui passeggeri. Le compagnie stanno scaricando questi aumenti sui prezzi dei biglietti, a cui si aggiunge una riduzione delle rotte e un aumento dei costi operativi. In questo scenario, il biglietto aereo diventa sempre più un prezzo base a cui si sommano costi extra, cosa che diverse associazioni, come Altroconsumo, hanno già denunciato. Tra supplementi carburante, rincari per il bagaglio e posti a sedere, volare rischia di diventare decisamente più caro e proprio alla vigilia della stagione estiva.

Il rincaro per i bagagli

La situazione dei prezzi per gli extra è davvero critica: RimborsoAlVolo ha registrato aumenti fino al 443% in più per le tariffe proposte al pubblico. Alcune compagnie aeree hanno già alzato i prezzi e le persone sono preoccupate soprattutto per il costo dei bagagli. Infatti, le compagnie americane hanno alzato di 10 euro il prezzo del primo bagaglio registrato, mentre Lufthansa ha eliminato il bagaglio a mano gratuito, mettendolo a pagamento per i consumatori che acquistano la tariffa Economy Basic. Secondo lo studio svolto da RimborsoAlVolo per il bagaglio a mano da riporre in cappelliera si spendono fino a 75 euro, imbarcare una valigia da 20 kg in stiva può arrivare anche a 154 euro. In particolare, abbiamo provato a prenotare con le diverse compagnie aeree e per un volo Easyjet ad esempio da Milano a Parigi, se si vuole aggiungere il bagaglio a mano sono circa 48 euro a tratta, per quello da stiva sono circa 56 euro per persona a volo. Per Wizz Air invece, sono 28 euro a tratta per persona per un bagaglio da 10 kg, ma il prezzo include anche la scelta del posto; per il bagaglio da stiva da 20 kg sono circa 27 euro a tratta per persona. Ryanair invece prevede per un volo da Milano a Parigi Beauvais 23 euro per persona per tratta per il bagaglio a mano da 10 kg, mentre 35 euro per la valigia da 20 kg: in entrambi i casi è inclusa la possibilità di scegliere il posto.

Quali sono gli altri rincari

Ma la preoccupazione per i rincari non riguarda solo l'extra dei bagagli, che forse tra tutti è il più importante. Ci sono anche altri servizi che stanno subendo aumenti decisamente forti. Chi volesse scegliere solo il posto a sedere, ad esempio, dovrà far fronte a prezzi davvero folli, in particolare tra le low cost. Ryanair è passata da 4,5 euro a 33 euro, EasyJet da 1,49 a 16,99 euro, Vueling da 5 a 85 euro e da 4 a 60 euro per Wizzair. Inoltre, anche per chi volesse cambiare volo, cosa decisamente probabile in questo periodo di grande incertezza, i prezzi sono aumentati: da 45 a 60 per Ryanair, da 36 a 59 per Easyjet, da 50 a 70 euro per Vueling e da 45 a 55 euro per Wizzair.

Le denunce all'Antitrust

Come spiegato a Fanpage.it da Massimiliano Dona, i recenti comportamenti delle compagnie aeree non sembrano essere del tutto legittimi, soprattutto nel caso famoso di Volotea che ha applicato una tariffa extra al biglietto anche dopo l'acquisto. Dona, che è Presidente dell'Unione Nazionale dei Consumatori, ha dichiarato che si stanno già muovendo diverse associazioni per denunciare l'accaduto e ricorda ai passeggeri i loro diritti: per ogni situazione complicata, come cancellazioni o sovrapprezzi, invita a tenere tutta la documentazione, perché i casi sono stati presentati all'Antitrust.