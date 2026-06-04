Uno nuovo studio di Nature rivela che bisogna dormire dalle 6,4 alle 7,8 ore a notte per invecchiare bene

“Un sonno ottimale è vitale nel promuovere un invecchiamento sano e nel migliorare la longevità” si legge nello studio pubblicata su Nature il 13 maggio.

Un nuovo studio ha confermato la stretta relazione tra il riposo notturno e l'invecchiamento. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Nature il 13 maggio e si sofferma anche sul numero ottimale di ore per dormire. Come spesso accade, gli eccessi sono controproducenti in entrambe le direzioni: sia dormire troppo poco che dormire troppo sono risultati potenzialmente dannosi per la salute a lungo termine, nell'ottica di un invecchiamento sano. Nessuna delle due pratiche è l'ideale ed entrambe possono accelerare l'invecchiamento di quasi tutti gli organi del corpo.

I ricercatori sono giunti a una risposta molto precisa, ma hanno specificato che comunque la quantità di sonno di cui ogni persona ha bisogno varia in base alla genetica, all'ambiente, allo stile di vita e ad altri fattori. Alcune persone hanno bisogno di 6 ore, mentre altre necessitano 9. Volendo procedere con una media generale, valida per la maggior parte delle persone, gli scienziati hanno individuato un intervallo ottimale di sonno: quello compreso tra 6,4 e 7,8 ore a notte.

Le persone che raggiungono questo numero di ore di riposo notturno e che lo portano avanti stabilmente presentano un miglior funzionamento del sistema immunitario, del cervello e del cuore misurato a livello molecolare. Invece sia dormire troppo che dormire troppo poco sono associati a cambiamenti molecolari riconducibili a un invecchiamento accelerato.

"Considererei questo studio come una linea guida – ha affermato Junhao Wen, professore associato di radiologia alla Columbia University e autore principale della ricerca – Il punto chiave è dormire regolarmente, circa 6-8 ore al giorno. Sappiamo che questo fa bene alla salute generale". Il suo studio è partito sulla base di un'esperienza personale: una cattiva qualità del sonno e il desiderio di migliorarla. Da lì ha messo insieme un team e ha potuto sfruttare un laboratorio all'avanguardia nello studio dell'orologio biologico dell'invecchiamento. L'idea alla base era che "organi diversi, anche all'interno della stessa persona, invecchino a velocità diverse" ha affermato Wen. Assieme ai suoi colleghi ha sviluppato degli orologi biologici per gli organi di tutto il corpo, al fine di verificare se l'invecchiamento di ciascuno di essi singolarmente fosse collegato alla quantità di sonno. Ebbene, è risultato proprio che per quasi tutti gli organi, sia la quantità eccessiva che quella insufficiente di sonno erano associati a un invecchiamento accelerato.

Un dato ulteriore emerso dall'analisi è che le donne potrebbero aver bisogno di un po' più di sonno rispetto agli uomini: ciò potrebbe essere dovuto a fattori ormonali o ad altri fattori fisiologici, nonché a fattori sociali. Poiché il fabbisogno di sonno è tendenzialmente soggettivo, gli esperti si sono raccomandati di prendersi cura del riposo notturno, adeguandolo alle proprie esigenze, per esempio regolando l'orario della cena e l'orario in cui si va a letto, a seconda dei casi.