Un pilota spiega come funziona il Restraint Kit, usato sui voli per bloccare le persone aggressive

Quando un passeggero diventa aggressivo su un volo di linea, il personale dell’aereo può decidere di farlo scendere e chiamare le forze dell’ordine, ma se la situazione si verifica in alta quota esiste una particolare procedura da seguire per bloccare la persona. Un pilota italiano spiega a Fanpage.it che cos’è il Restraint Kit e come funziona.

Stanno circolando molto in questi giorni notizie di persone che vengono fatte allontanare dall'aereo, prima di partire, durante il volo o anche dopo. I motivi possono essere molteplici, dall'aggressione fisica a quella verbale, passando per comportamenti che possono disturbare o mettere in pericolo gli altri passeggeri. Non si tratta quindi solo di chi si è bevuto un bicchierino di troppo. Tutte le persone che si ritrovano in queste situazioni hanno una problematica di base in comune: non hanno ascoltato le indicazioni del personale di bordo. Infatti, dopo qualche richiamo da parte di steward, hostess e piloti, se il passeggero continua a infrangere le regole dell'aereo e a comportarsi male, il comandante ha l'autorità per decidere se farlo scendere e chiamare la polizia. E se la persona in questione è particolarmente aggressiva? In questo caso, come spiega a Fanpage.it un pilota di un'importante compagnia aerea italiana, va immobilizzata e per farlo viene usato il Restraint Kit.

Che cos'è il Restraint Kit e perché si trova su ogni aereo di linea

La regola fondamentale per ogni volo è solo una: "Seguire sempre le istruzioni dell’equipaggio. Se un assistente di volo chiede di fare qualcosa, lo fa per motivi di sicurezza, non per un capriccio", spiega il pilota. Chi non lo fa e continua a disturbare il personale di bordo e gli altri passeggeri, può essere fatto allontanare dal volo. Gli steward o le hostess riferiscono la situazione in cabina di pilotaggio e poi il primo ufficiale prende la decisione finale. "Nei casi più gravi, ad esempio in presenza di violenze o aggressioni fisiche, intervengono direttamente le forze dell’ordine. Se invece l’episodio avviene durante il volo, il comandante può decidere di effettuare un atterraggio non previsto nel primo aeroporto utile", continua il pilota. Se poi il passeggero è particolarmente aggressivo e violento, quindi mette le mani addosso ed è ingestibile, c'è una precisa procedura da seguire: "In aereo abbiamo una cosa che si chiama Restraint kit, praticamente è un contenitore d'emergenza che contiene delle fascette di plastica che poi si possono utilizzare come manette per bloccare una persona". Se la persona in questione è particolarmente forte o violenta, a volte sono gli altri passeggeri stessi che aiutano a bloccarla. Una volta immobilizzata, si aspetta l'intervento della polizia che è stata avvisata dai piloti via radio: quando l'aereo atterra sono le forze dell'ordine a occuparsene, con conseguenze legali che possono variare a seconda della gravità, del Paese e della situazione che si è creata sul volo.

Cosa si trova in un Restraint Kit

Solitamente, nei kit venduti alle compagnie aeree si trovano delle fascette o manette di plastica monouso per bloccare i polsi, altre cinghie se è necessario bloccare anche le caviglie (nei casi in cui il passeggero sia particolarmente violento), forbici a punta arrotondata per tagliare le fascette in caso di emergenza, delle mascherine FFP1 o FFP2 per evitare che la persona possa sputare e tutta una parte burocratica di moduli per registrare e poi riportare l'accaduto.