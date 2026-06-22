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Non prendere mai i tuoi bagagli in caso di emergenza in aereo: è per una questione di sicurezza

La cosa da non fare assolutamente nel caso in cui ci sia un’emergenza a bordo di un volo? Fermarsi a recuperare i bagagli nella cappelliera: ecco per quale motivo.
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A cura di Valeria Paglionico
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L'aereo è il mezzo di trasporto più sicuro al mondo ma, nonostante ciò, può capitare di ritrovarsi in una situazione di emergenza. In casi come questi, è necessario innanzitutto non farsi prendere dal panico e seguire alla lettera le indicazioni di hostess e personale di bordo, evitando comportamenti scorretti che potrebbero mettere a rischio la sicurezza di tutti i passeggeri, degli esempi? Voler a tutti i costi filmare la scena oppure perdere tempo a recuperare il proprio bagaglio nella cappelliera.

Sempre più viaggiatori si fermano a recuperare i bagagli durante un problema a bordo

Nel caso in cui ci si trovi ad affrontare un'emergenza a bordo di un volo, è necessario lasciare il proprio bagaglio nella cappelliera. A sottolinearlo è una nuova campagna di sicurezza lanciata dall'Associazione Internazionale del Trasporto Aereo (IATA), che ricorda ai passeggeri di seguire le istruzioni dell'equipaggio e di dirigersi rapidamente verso l'uscita più vicina, non preoccupandosi di null'altro. Il motivo per cui è stato ribadita questa indicazione? Stando ai dati ufficiali raccolti da IATA, sono aumentati i viaggiatori che si sono fermati a recuperare i loro oggetti personali di fronte un problema a bordo.

Perché recuperare i bagagli è pericoloso

Il motivo per cui sarebbe bene uscire da un volo in avaria il prima possibile senza preoccuparsi dei bagagli? Si rischia di mettere in pericolo se stessi e tutti i presenti, visto che le borse e le valigie potrebbero causare cadute o danneggiare gli scivoli d'uscita. "La sicurezza è una responsabilità condivisa e i passeggeri informati e attenti contribuiscono a garantire un'evacuazione più rapida e sicura per tutti a bordo", ha dichiarato Bryan Bedford della Federal Aviation Administration in un comunicato stampa della IATA. Insomma, sebbene lasciare incustoditi i propri averi possa destare non poche preoccupazioni, in casi di emergenza è fondamentale affidarsi al personale di bordo per non mettersi in pericolo.

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