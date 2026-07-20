Grotte della Poesia in Puglia, introdotto il ticket di 5 euro: quando entra in vigore e chi deve pagare

Le Grotte della Poesia, tra le mete turistiche più fotografate e visitate del Salento, non sono più gratuite. È stato introdotto un ticket di ingresso di 5 euro: ecco chi deve pagarlo e da quando.

Le Grotte della Poesia sono tra le mete turistiche più fotografate e visitate del Salento: si trovano nel Comune di Melendugno, per la precisione in località Roca Vecchia, in provincia di Lecce, e sono famose per essere delle meravigliose piscine naturali scavate nella roccia. Dopo che per anni sono state prese d'assalto da centinaia di viaggiatori ogni giorno, ora sono diventate ad accesso limitato: il Comune locale ha pensato di approvare un drastico provvedimento che impone il pagamento di un ticket di accesso di 5 euro.

Da quanto entra in vigore il ticket

Si chiama ArcheoRoca ed è il progetto che è stato appena firmato dal Comune di Melendugno e ArtWork per la gestione, la valorizzazione e la fruizione dell'area archeologica di Roca Vecchia, considerata tra i siti più identitari e fragili della costa salentina. Cosa prevede? Il pagamento di un ticket d'ingresso di 5 euro, utile a gestire il flusso turistico che negli ultimi anni aveva superato la capacità di accoglienza del luogo, mettendo a rischio il matrimonio naturale e culturale. Il provvedimento è entrato in vigore dal 19 luglio 2026 e rimarrà attivo fino alla fine di settembre, il biglietto potrà essere acquistato sul portale online dedicato oppure direttamente alle biglietterie collocate nell'area del Castello e in quella delle Grotte della Poesia. Gli orari di apertura saranno dalle 9:00 alle 20:00 a luglio, dalle 9:00 alle 19:00 nei mesi di agosto e settembre.

Chi dovrà pagarlo

Il ticket di ingresso alle Grotte della Poesia non sarà uguale per tutti: i turisti pagheranno 5 euro a testa, mentre i residenti nel Comune di Melendugno, in provincia di Lecce, potranno entrare gratuitamente. Per le famiglie e i gruppim infine, sono state proposte delle tariffe agevolate. L'obiettivo di questa "tassa di accesso" è finanziare la manutenzione, la sorveglianza e la valorizzazione del territorio, nonché tutelare il diritto dei locali a godersi in forma gratuita la propria terra.

Grotte della Poesia

Come visitare le grotte

Per raggiungere le Grotte della Poesia è necessario parcheggiare l'auto nelle apposite aree presenti a Roca Vecchia, poi da lì si accede tramite un breve percorso via terra. Sono assolutamente vietati bagni, tuffi e accesso ai cunicoli sotterranei, le due cavità che compongono il complesso, ovvero la Poesia Grande e la Poesia Piccola, possono essere osservate dall'alto dai percorsi realizzati per i visitatori. Il ticket di ingresso comprende un percorso guidato lungo l’intera area archeologica, al quale si può aggiungere un'audioguida extra o un'esperienza immersiva con visori per la realtà virtuale. Per le visite al di fuori del periodo estivo, infine, è necessario concordare giorni e orari con i gestori.