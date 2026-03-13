Riaprono le Terre Borromeo: dal 12 marzo 2026 sono visitabili Isola Bella e i giardini del Lago Maggiore

Isola Bella

Il Lago Maggiore è uno scrigno pieno di tesori, tutti da ammirare e conoscere. La primavera può essere l'occasione giusta per inoltrarsi in questa location che non va sottovalutata, perché non è solo un'area dove rilassarsi sulle sponde del lago davanti a una vista da sogno. In realtà tutt'intorno al territorio lacustre, da una sponda all'altra, ci sono borghi pieni di bellezze da scoprire: musei, giardini, palazzi, dimore storiche, parchi. Il calendario delle attività del nuovo anno è stato appena inaugurato: il 12 marzo 2026 è tornato tutto fruibile, a disposizione di turisti e visitatori desiderosi di immergersi tra i beni che il lago ha da offrire, paesaggi naturali e non solo. Alcuni nomi sono particolarmente famosi: l'Isola Bella e l'Isola Madre sono forse i due poli più gettonati tra il pubblico. Ma l'offerta culturale e naturalistica è ben più ampia e si inserisce in un quadro di crescente valorizzazione del territorio. Tutto si riunisce sotto il nome di Terre Borromeo, circuito che comprende sei destinazioni: Isola Bella, Isola Madre, Rocca di Angera, Parco Pallavicino, Parco del Mottarone e Castelli di Cannero. La stagione si chiuderà il 16 novembre 2026. Le tariffe dei biglietti possono variare in base alla data, alla tipologia di ticket (per esempio se con data aperta o chiusa) e al canale di acquisto (sul sito o presso la biglietteria fisica).

Isola Bella

Isola Bella è una meta molto gettonata, ogni anno visitata da milioni di turisti che amano perdersi tra il borgo, i giardini, gli scorci preziosi,Palazzo Borromeo. È un luogo ricco di storia e bellezza il cui nome è una dedica a Isabella d’Adda, moglie di Carlo III (Isola Isabella). Palazzo Borromeo è un esempio di Barocco nella sua massima e più lussuosa espressione, una residenza dove si respira magnificenza a ogni passo. Le oltre 20 sale custodiscono opere d'arte di ogni tipo: porcellane, dipinti, arazzi, sculture. Insomma, capolavori veri e propri oltre ad alcune copie di artisti del calibro di Raffaello, Correggio, Tiziano (custoditi nella Galleria Berthier). Il bellissimo giardino, invece, è un tipico Giardino Barocco all'Italiana, concepito per dare una visione armonica al paesaggio, un tutt'uno col palazzo: ci sono statue, fontane, sculture. Dalla grande terrazza a 37 metri sul livello del lago si distende tutto il golfo Borromeo e si può ammirare tutta l'area intorno al Lago Maggiore. Il biglietto costa 24 euro per adulti se acquistato online (sono previste riduzioni) con ingressi dalle ore 10.00 alle ore 17.00. Si può anche scegliere il biglietto con 3 Locations a scelta tra Isola Bella, Isola Madre, Parco Pallavicino e Rocca di Angera. Sono previste le visite guidate.

Isola Bella

Isola Madre

Anche qui troviamo un lussuoso Palazzo (con giardino annesso), che fu la dimora della famiglia Borromeo, attualmente tramutata in museo. Fu costruito a inizio Seicento e i lavori andarono avanti per moltissimo tempo, fino all'Ottocento stando alle testimonianze. Le sale raccontano un passato glorioso e sono piene di ricchezze, tra opere d'arte della famiglia e preziosi arredi. Le stanze hanno nomi particolari: la Sala delle Stagioni, la Sala delle Battaglie e all’interno del palazzo c'è persino un Teatro delle Marionette, con cui la famiglia era solita intrattenere gli ospiti. Il Giardino dell'Isola Madre, invece, è caratterizzato dalla presenza delle fioriture di glicine: circa 18 tipologie diverse provenienti da Cina, Giappone, America, ma anche azalee, camelie e magnolie in fiore. Il biglietto acquistato online con data chiusa costa 20,50 euro.

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Il Giardino Botanico del Palazzo Borromeo sull’Isola Madre

Parco Pallavicino

Parco Pallavicino si sviluppa su un'aera di 18 ettari, un paradiso di flora e fauna. Tantissime le specie animali, dalla volpe alla capra, dall'anatra al coniglio. Moltissime anche le specie vegetali: lo spazio verde è ricco di faggi rossi, larici, sequoie, magnolie in fiore. A disposizione dei visitatori è stato strutturato un calendario di eventi ed esperienze, un vero e proprio viaggio nel mondo della natura e della biodiversità,pensato soprattutto per avvicinare i più piccoli. Il biglietto acquistato online con data chiusa costa 16,50 euro.

Rocca di Angera

La Rocca di Angera è un raro esempio di fortezza medievale perfettamente conservata. Il castello risale al 1066 e si trova sul lato opposto della Rocca di Arona. Insieme costituiscono die esempi del sistema difensivo lombardo pensato per fronteggiare le incursioni esterne. Oltre al castello in sé, ovviamente non si può non ammirare anche il relativo giardino: uno spazio di duemila metri quadrati affacciato direttamente sul lago. Ulteriore punto di grande interesse qui è il Museo della Bambola e del Giocattolo, che racconta il mondo dell'intrattenimento infantile dal Settecento a oggi con tante testimonianze diverse e alcuni dettagli iconici. C'è per esempio la celebre bambola di Shirley Temple, fino alla ben più recente Barbie realizzata per omaggiare Samantha Cristoforetti. Il biglietto acquistato online con data chiusa costa 16,50 euro.

Rocca di Angera vista da Arona

Parco del Mottarone

Il Parco del Mottarone è un'area attrezzata realizzata dalla famiglia Borromeo a 1.492 metri d'altezza, tra la provincia di Verbania e quella di Novara, pensata per attività outdoor sia d’inverno sia d’estate. Sono presenti ben sette laghi: Maggiore, d’Orta, di Mergozzo, di Varese, di Comabbio, di Monate e Biandronno. L'Adventure Park ha 5 percorsi con differenti livelli di difficoltà, così da poter accogliere il pubblico più vasto e variegato possibile, bambini compresi.

Castelli di Cannero

Questi Castelli oltre all'esperienza di visita tradizionale offrono anche la possibilità di un tour multimediale. Si chiama "Cannero Walking Tales" ed è un'esperienza museale immersiva più tecnologia, un viaggio multisensoriale in cui poter "partecipare" a battaglie e sentirsi parte delle antiche leggende, grazie alla coinvolgente realtà aumentata. I castelli si trovano nei pressi del confine svizzero: c'è una rocca principale e un piccolo edificio staccato. Il biglietto acquistato online con data chiusa costa 25 euro.