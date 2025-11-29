Mercatini e villaggi di Natale nel weekend del 29 e 30 novembre: gli eventi regione per regione

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il conto alla rovescia verso il Natale è ufficialmente cominciato. L'atmosfera natalizia ha raggiunto case, negozi, piazze, strade: c'è chi ha addobbato l'albero nelle proprie abitazioni, chi ha cominciato a fare acquisti per portarsi avanti coi regali per amici e parenti, chi è a caccia di eventi a tema. Paesi e città, infatti, sono pronti ad accogliere il Natale, per la gioia di grandi e piccini: perché nessuno resiste al fascino di addobbi, luci, installazioni, decorazioni. Questo weekend sono già diversi, gli eventi che si svolgeranno per intrattenere i fan del Natale in giro per l'Italia, da nord a sud. Spazio a mercatini e villaggi di Natale pieni di attrazioni e cose da fare in tutte le regioni dal PoP XMAS di Milano a LUMAGICA di Merano, da Flover di Bussolengo al Christmas World di Roma.

La terza edizione del PoP XMAS a Milano (Lombardia)

PoP XMAS è il Natale di Portanuova giunto alla sua terza edizione. Dal 29 novembre 2025 al 6 gennaio 2026, il quartiere si trasformerà in un grande palcoscenico luminoso tra light show, proiezioni in movimento, un innovativo sistema di mesh led sul Ponte Gioia fino, uno spettacolo acquatico nella fontana in Piazza Gae Aulenti. Immancabile il grande albero di Natale al centro della piazza, ispirato a un tema particolarmente attuale: la Pace. L’opera comprende alberi innevati realizzati in materiale plastico riciclabile ed è percorribile internamente: un percorso immersivo arricchito con parole e frasi di pace. I visitatori troveranno igloo dedicati al food & beverage, spazi esperienziali e anche una pista di pattinaggio su ghiaccio di 600 mq, con accesso su prenotazione. La pista sarà aperta tutti i giorni fino all'11 gennaio dalle 10.00 alle 20.00 con un'estensione alle ore 23.00 il venerdì, sabato e festività.

PoP XMAS

Natale nel villaggio di Livigno (Lombardia)

La Valtellina in questo periodo dell'anno si illumina di magia e offre un calendario ricco di eventi natalizi. In particolare, dal 28 novembre l'appuntamento è col Natale nel Villaggio di Livigno: dalle ore 11:00 alle ore 20:00 scenografie luminose, stand di artigianato, stand Food&Beverage e tutta l'atmosfera unica delle feste alpine a 1816 metri di altitudine.

Natale nel Villaggio di Livigno

Il Giardino Botanico di Villa Cipressi apre le porte al Natale (Lombardia)

A novembre, dicembre e gennaio il Giardino Botanico di Villa Cipressi si trasforma in un villaggio di Natale fatto di luci posizionate sulle terrazze e sulle scalinate, musica e atmosfere incantate. La magia si ripete tutti i ﬁne settimana, da giovedì a domenica, ﬁno all’Epifania dalle ore 10.30 e ﬁno alle 21.30(ultimo ingresso alle 20.30). C'è la bottega di dolci, c'è la casetta dove i bimbi possono imbucare la propria letterina per Babbo Natale. Quest'ultimo sdarà presente assieme a un suo aiutante elfo nelle giornate del 29-30 novembre, dalle ore 15.00 alle 19.00. I biglietti d'ingresso sono acquistabili online oppure in biglietteria: 10 euro per gli adulti, 5 euro per i ragazzi dai 15 ai 25 anni compiuti, ingresso gratuito per i minori di 14 anni e per i residenti nel Comune di Varenna (Lecco).

Villa Cipressi

La Casa di Babbo Natale al Cilento Outlet Village (Campania)

Dove si trova la casa di Babbo Natale? Si trova a Eboli, in provincia di Salerno ed è aperta fino al 6 gennaio 2026: 300 metri quadri, un'abitazione tutta di legno circondata da un'area dedicata esclusivamente ai bambini, dove potranno scrivere e imbucare la loro letterina di Natale, coi desideri e la lista di regali.

The Gift: Portrait of a Winter’s Tale: il nuovo progetto di Portrait Milano (Lombardia)

The Gift: Portrait of a Winter’s Tale è un'idea di Portrait Milano: è una pista di pattinaggio su ghiaccio aperta a pagamento (15 euro) ogni giorno dalle 11:00 alle 19:00. Il ricavato delle prenotazioni verrà destinato per finanziare i progetti di Fondazione Mente, che supporta bambini e ragazzi con disturbi del neurosviluppo, in particolare nello spettro autistico. Immancabile per rendere l'atmosfera davvero natalizia un tradizionale albero addobbato alto 12 metri. The Gift è un invito alla solidarietà, alla gentilezza, all'apertura verso il prossimo, alla generosità.

The Gift: Portrait of a Winter’s Tale

La Baita di Babbo Natale a Pontedera (Toscana)

Questa è la 12esima edizione della Baita di Babbo Natale, pensata per accogliere le famiglie e regalare loro un momento di spensieratezza e leggerezza. Questo villaggio natalizio si sviluppa tra igloo e pareti ghiacciate. La novità di quest'anno è il volo sulla slitta di Babbo Natale: un'esperienza immersiva tra luci, suoni e immagini. Il percorso si sviluppa tra Foresta innevata, Bosco incantato, Fabbrica dei giocattoli, Polo Nord fino ala Casa di Babbo Natale, con il vero Babbo Natale.

Palazzo Cordusio presenta Sparkling Wonderland (Lombardia)

Dal 15 novembre al 6 gennaio Palazzo Cordusio Gran Meliá in Piazza Cordusio, a Milanp, ospita Sparkling Wonderland con allestimenti esclusivi realizzati in cristalli Swarovski posizionati per illuminare l'iconica facciata, l'ingresso e alcune aree comuni. Il percorso scintillante culmina negli spazi del cocktail bar col trionfale albero natalizio.

Sparkling Wonderland a Palazzo Cordusio

Dove trovare la Grotta di Babbo Natale (Piemonte)

La Grotta di Babbo Natale si trova a Ornavasso, sul Lago Maggiore, a 15 minuti da Stresa. È una vera galleria sotterranea lunga 200 metri al termine della quale, in un grande salone di marmo alto 30 metri, i visitatori possono incontrare Babbo Natale in persona, in carne e ossa. Dopo l'incontro con Santa Claus si può proseguire in due modi: o verso il Santuario del Boden che ospita un’esposizione di oltre mille presepi da tutto il mondo, oppure nel Villaggio degli Elfi.

Lo spirito del Natale a Corinaldo (Marche)

Corinaldo dal 6 dicembre al 6 gennaio ospita una ricca programmazione natalizia. L'inaugurazione è prevista proprio domenica 30 novembre, quando si accenderanno il grande albero e le luminarie. Poi sarà la volta della programmazione festiva vera e propria. Il calendario include una serie di eventi distribuiti dal 6 all'8 dicembre e poi nelle domeniche 14 e 21 dicembre: spettacoli itineranti, musica dal vivo, performance circensi, laboratori creativi, il Mercatino di Natale fino alla conclusiva Festa della Befana. È tutto a ingresso gratuito.

Corinaldo

Emozioni d'inverno (Friuli Venezia Giulia)

Presepi, mercatini, sfilate e chi più ne ha più ne metta. Il Friuli Venezia Giulia è pronto a far rivivere la magia del Natale a 360 gradi nei suoi borghi e sulle sue montagne innevate. Sono tante le iniziative in programma. Si comincia, per esempio, nei boschi di Malborghetto Valbruna con un sentiero illuminato dalle lanterne che porta i visitatori nell'atmosfera dell'Avvento. È Advent Pur: un percorso di luci e suoni, tra baite di legno, sotto le vette delle Alpi Giulie, aperto dal 30 novembre al 21 dicembre. Si parte in via Lussari 26 e si prosegue lungo un facile sentiero di 2.8 km privo di dislivello. I prezzi sono variabili e i ticket sono acquistabili all'ingresso del sentiero oppure online.

Advent Pur

Il Villaggio di Natale Flover di Bussolengo (Veneto)

Il Villaggio di Natale Flover (29esima edizione) resterà aperto fino al 6 gennaio 2026: è un percorso immersivo unico nel suo genere. Il percorso include scenografie, un immancabile albero decorato alto 12 metri, giostre, trenini, presepi artigianali. Insomma, è un vero e proprio angolo incantato, uscito dal mondo delle fiabe. Il nome si deve alla fioreria del Villaggio con le sue creazioni floreali a tema. Una delle scenografie, novità assoluta di quest'anno, è Cortina ‘56, un omaggio alle Olimpiadi Invernali in vista di Milano Cortina 2026. La programmazione include anche un laboratorio di sartoria pensato per i bambini, dove realizzare il proprio cappello di Natale personalizzato. Completano l’offerta la Dispensa di Mamma Natale, la zona dedicata ai prodotti realizzati dagli artigiani locali, il Giardino d’Inverno, il Ristorante delle Feste, la pista di pattinaggio su ghiaccio. Attesissime sono poi le Serate con Babbo Natale, a partire da venerdì 28 novembre: nove cene speciali su prenotazione con intrattenimento per tutta la famiglia.

Flover

Christmas World di Villa Borghese (Lazio)

Christmas World è il villaggio natalizio di Villa Borghese nella Capitale: un appuntamento fisso della programmazione festiva romana, in via del Galoppatoio. L'esperienza è adatta a grandi e piccini con installazioni suggestive, mercatini tematici, spettacoli sul palco, oltre 300 artisti, tante specialità gastronomiche da gustare, laboratori creativi e persino la possibilità di incontrare Babbo Natale. In aggiunta, quest'anno gli ospiti troveranno ad accoglierli anche una pista di pattinaggio adatta a tutte le età e una pista di go-kart su ghiaccio. Christmas World apre il 29 novembre con biglietto d'ingresso a partire da soli 12,50 euro. Orari: tutti i giorni: 10:00 – 20:00 (ultimo ingresso ore 19); 24 dicembre: 10:00 – 18:00 (ultimo ingresso ore 17); 25 dicembre: 14:00 – 20:00 (ultimo ingresso ore 19); 31 dicembre: 10:00 – 18:00 (ultimo ingresso ore 17); 1° gennaio: 10:00 – 20:00 (ultimo ingresso ore 19).

Christmas World

I mercatini di Bolzano, Merano, Bressanone, Vipiteno e Brunico (Trentino Alto Adige)

I mercatini dell'Alto Adige sono l'occasione perfetta per vivere appieno il periodo natalizio, che qui è preso molto sul serio, in particolare in cinque città: Bolzano, Merano, Bressanone, Vipiteno e Brunico. Sono tutti mercatini certificati Green Event, perché facilmente raggiungibili in autobus e treno, nel rispetto dell'ambiente e in nome della valorizzazione delle tradizioni locali. Il mercatino di Natale del capoluogo Bolzano si chiama Christkindlmarkt, è il più grande della regione: saranno 93 i tradizionali chalet di legno allestiti per i visitatori quest'anno. Molto caratteristici sono anche gli altri quattro. Vivi Merano è la programmazione natalizia che include spettacoli, concerti ed eventi culturali. Dal 20 novembre al 6 gennaio, i Giardini di Castel Trauttmansdorff accolgono LUMAGICA: un percorso tra luci, installazioni interattive e scenografie ispirate al Viaggio di Sissi.

I mercatini di Natale di Merano ©AlexFilz

Atmosfere natalizie a Lagundo (Trentino Alto Adige)

Lagundo, vicino a Merano, è pronta ad aprire le porte a tre mercatini natalizi. Il primo ad inaugurare è il Mercatino di Natale in piazza della chiesa, che include show cooking, musica tradizionale, laboratori creativi, pista di pattinaggio (14:00-18:00, orari prolungati nei weekend).