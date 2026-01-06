stile e Trend
L’Epifania le vacanze delle celebrity porta via: da Chiara Ferragni a Federica Nargi, ultimi momenti in bikini

Da Michelle Hunziker a Elisabetta Gregoraci, l’Epifania 2026 delle celebrity è in bikini, tutte pronte a godersi gli ultimi momenti delle loro vacanze al sole.
A cura di Giusy Dente
Federica Nargi e Chiara Ferragni
Federica Nargi e Chiara Ferragni

L’anno nuovo è cominciato ma si sa: l’Epifania tutte le feste porta via. Oggi dunque si avviano alla conclusione le lunghe vacanze delle celebrities. Tutti sono partiti alla volta di località di mare o di montagna, per concedersi una pausa rilassante in spiaggia o viceversa godersi i paesaggi innevati e le piste da sci. La maggior parte ha scelto la prima opzione: valigia all’insegna del bikini dunque.

Chiara Ferragni è volata in Colombia con gli amici e la sorella. Ha trascorso lì delle lunghe vacanze all’insegna del relax e dell’avventura, tra nuotate e passeggiate, alla scoperta di nuovi luoghi da sogno. È partita diversi giorni fa dunque ha festeggiato lì anche il Capodanno. Questo viaggio è arrivato in un momento delicato della sua vita privata, dove forse aveva proprio bisogno di allontanarsi un po’ e staccare bene la spina da pensieri e preoccupazioni. È infatti arrivata al capolinea la relazione con Giovanni Tronchetti Provera, che è stato paparazzato con la ex moglie.

Chiara Ferragni
Chiara Ferragni

Decisamente diversa la situazione sentimentale di Valentina Ferragni, anche lei in Colombia. L’influencer ha una grande passione per i viaggi, che condivide assieme al fidanzato Matteo Napoletano. I due sono soliti spostarsi spesso alla scoperta di posti nuovi. La loro love story prosegue a gonfie vele, noncuranti delle critiche di chi ritiene che trai due ci sia troppa differenza d’età.

Michelle Hunziker
Michelle Hunziker

Elisabetta Gregoraci ha prolungato le sue vacanze. Prima è stata in Kenya, il suo posto del cuore. È una destinazione fissa per lei nel periodo natalizio, vi si reca ogni anno. Anche stavolta è stata ospite del Billionaire di Flavio Briatore, il suo ex marito, un resort da sogno a Malindi. Subito dopo è partita alla volta di Dubai, per concludere lì il tour.

Elisabetta Gregoraci
Elisabetta Gregoraci

Quando si pensa alla vacanza di relax per eccellenza si pensa alle Maldive, scelte da Federica Nargi: sono vacanze in famiglia per la ex velina, assieme al marito e alle due figlie. Vacanze in famiglia anche per Michelle Hunziker, che con fan e follower sta condividendo le istantanee del suo viaggio in Messico. È con le sue figlie: c’è Aurora Ramazzotti (con compagno e figlio) e ci sono anche Sole e Celeste (nate dal secondo matrimonio con Tomaso Trussardi).

Cristina Marino
Cristina Marino

Il tempo per la conduttrice sembra essersi fermato: è in perfetta forma fisica, esattamente come 30 anni fa, quando ha dato avvio alla sua carriera. È con marito e figli anche Cristina Marino. Per lei come per tutte le atre si avvicina il momento di tornare a casa.

