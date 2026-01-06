L’Epifania le vacanze delle celebrity porta via: da Chiara Ferragni a Federica Nargi, ultimi momenti in bikini

Federica Nargi e Chiara Ferragni

L’anno nuovo è cominciato ma si sa: l’Epifania tutte le feste porta via. Oggi dunque si avviano alla conclusione le lunghe vacanze delle celebrities. Tutti sono partiti alla volta di località di mare o di montagna, per concedersi una pausa rilassante in spiaggia o viceversa godersi i paesaggi innevati e le piste da sci. La maggior parte ha scelto la prima opzione: valigia all’insegna del bikini dunque.

Chiara Ferragni è volata in Colombia con gli amici e la sorella. Ha trascorso lì delle lunghe vacanze all’insegna del relax e dell’avventura, tra nuotate e passeggiate, alla scoperta di nuovi luoghi da sogno. È partita diversi giorni fa dunque ha festeggiato lì anche il Capodanno. Questo viaggio è arrivato in un momento delicato della sua vita privata, dove forse aveva proprio bisogno di allontanarsi un po’ e staccare bene la spina da pensieri e preoccupazioni. È infatti arrivata al capolinea la relazione con Giovanni Tronchetti Provera, che è stato paparazzato con la ex moglie.

Chiara Ferragni

Decisamente diversa la situazione sentimentale di Valentina Ferragni, anche lei in Colombia. L’influencer ha una grande passione per i viaggi, che condivide assieme al fidanzato Matteo Napoletano. I due sono soliti spostarsi spesso alla scoperta di posti nuovi. La loro love story prosegue a gonfie vele, noncuranti delle critiche di chi ritiene che trai due ci sia troppa differenza d’età.

Leggi anche Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, festa rosa per il primo compleanno della figlia Gabriella

Michelle Hunziker

Elisabetta Gregoraci ha prolungato le sue vacanze. Prima è stata in Kenya, il suo posto del cuore. È una destinazione fissa per lei nel periodo natalizio, vi si reca ogni anno. Anche stavolta è stata ospite del Billionaire di Flavio Briatore, il suo ex marito, un resort da sogno a Malindi. Subito dopo è partita alla volta di Dubai, per concludere lì il tour.

Elisabetta Gregoraci

Quando si pensa alla vacanza di relax per eccellenza si pensa alle Maldive, scelte da Federica Nargi: sono vacanze in famiglia per la ex velina, assieme al marito e alle due figlie. Vacanze in famiglia anche per Michelle Hunziker, che con fan e follower sta condividendo le istantanee del suo viaggio in Messico. È con le sue figlie: c’è Aurora Ramazzotti (con compagno e figlio) e ci sono anche Sole e Celeste (nate dal secondo matrimonio con Tomaso Trussardi).

Cristina Marino

Il tempo per la conduttrice sembra essersi fermato: è in perfetta forma fisica, esattamente come 30 anni fa, quando ha dato avvio alla sua carriera. È con marito e figli anche Cristina Marino. Per lei come per tutte le atre si avvicina il momento di tornare a casa.