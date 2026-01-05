Michelle Hunziker rifà la foto al lato B come nello spot del 1994: il tempo sembra essersi fermato

Michelle Hunziker è in vacanza in Messico. È tornata indietro nel tempo e ha rifatto la foto del 1994, lo spot in intimo che ha dato avvio alla sua carriera.

L'anno nuovo è iniziato all'insegna del relax per Michelle Hunziker, partita alla volta di una destinazione calda dove godersi il sole, il mare, la spiaggia assieme alle persone care. Ha scelto una vacanza in famiglia, quindi ha festeggiato la fine del 2025 e l'arrivo del 2026 con le figlie. In Messico con lei ci sono la primogenita Aurora Ramazzotti (col compagno e il loro piccolo Cesare), Sole e Celeste (nate dal secondo matrimonio con Tomaso Trussardi).

Il guardaroba delle vacanze della conduttrice è all'insegna dei bikini: e proprio col due pezzi ne ha approfittato per fare un tuffo nel passato. È andata indietro nel tempo fino al 1994, l'anno in cui il suo successo è esploso portandola poi, passo dopo passo ed esperienza dopo esperienza, alla fama di cui gode oggi. È un volto televisivo amatissimo, sia in Italia che in Svizzera, ma tutto è cominciato con una pubblicità. Nei primi anni Novanta, infatti, realizzò una foto iconica, indimenticabile: l'immagine era un focus sul suo lato B, una fotografia che non ha mai rinnegato, ma che anzi ha sempre ricordato con affetto.

Nello scatto si vedeva solo il suo lato B con un perizoma bianco e una lunga treccia bionda. Si trattava della pubblicità di un brand di intimo, che di fatto l'ha poi avviata alla carriera di modella e poi di conduttrice. Sono passati più di 30 anni da allora, ma sembra che l'orologio si sia fermato: lei è in formissima, non ci sono differenza tra lo scatto del 1994 e quello fatto ora in Messico. Merito, ovviamente, della sua routine, che non si ferma neppure in vacanza.

Sta trascorrendo queste giornate senza rinunciare alle sua immancabili sessioni di allenamento: è una donna piena di energia e di voglia di fare, sempre attiva e in movimento. Proprio durante la vacanza in Messico, sua figlia Aurora l'ha affettuosamente presa in giro, proprio per la disinvoltura nel passare da un workout all'altro. Non smette mai di prendersi cura di sé, fa parte della sua routine e la porta avanti da sempre, con grande disciplina e amore verso se stessa.

Spot Roberta anni Novanta con Michelle Hunziker

Le bastano anche solo 20 minuti di esercizi in casa per sentirsi bene, ma ovviamente si allena con costanza anche in palestra. È diventata pure un'appassionata di arti marziali: pratica karate, disciplina con cui riesce a coniugare il benessere di corpo e mente. Ma in Messico non c'è solo lo sport. Si sta concedendo passeggiate, nuotate, momenti in famiglia. Ha fatto tappa anche a Tulum per lo Zamna Festival, un famoso evento di musica elettronica.