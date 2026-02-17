Michelle Hunziker in bikini: alle Maldive anticipa l’estate col due pezzi bianco e incrociato

Michelle Hunziker ha deciso di prendersi una pausa dal piovoso e freddo inverno italiano: insieme alle figlie Sole e Celeste e a una serie di cari amici è volata alle Maldive. Lo scorso weekend ha documentato alcuni dettagli della partenza improvvisa, rivelando anche qual è il resort paradisiaco in cui ha scelto di soggiornare. Ora sta trascorrendo le giornate in una villa costruita direttamente sul mare tra meravigliosi tramonti e tintarella, scatenando l'invidia dei followers che, al contrario, si ritrovano alle prese con lavoro e comuni impegni quotidiani. Quale migliore occasione di questa per dare una piccola anticipazione dell'estate?

Il bikini di Michelle Hunziker è già il must dell'estate 2026

Mancano ancora diversi mesi all'estate ma Michelle Hunziker sembra essere già pronta ad accoglierla con stile. Lo ha dimostrato nelle ultime ore durante la vacanza esotica alle Maldive, dove si è lasciata immortalare in bikini sullo sfondo di un panorama da sogno. La conduttrice ha indossato un due pezzi total white, per la precisione un modello con tanga sgambatissimi e reggiseno con anello al centro del décolleté e laccetti che si annodano dietro al collo, la sua particolarità? È dotato di nastrini che si avvolgono intorno ai fianchi, esaltando la silhouette con sensualità. Scommettiamo che il costume "incrociato" diventerà il must dell'estate 2026?

Michelle Hunziker in bikini

Michelle Hunziker posa con il lato b in primo piano

Il dettaglio che non è passato inosservato nella foto "vacanziera" di Michelle Hunziker è la posa, chiaramente ispirata allo scatto che l'ha resa famosa agli esordi della carriera, quello che la mostrava con il lato b in primo piano. Oggi, nonostante siano passati quasi 30 anni da allora, continua a vantare una silhouette impeccabile e muscolosa. A rendere la conduttrice ancora più raggiante è stato il beauty look super naturale che ha lasciato trionfare la bellezza semplice. Insomma, per Michelle il tempo sembra essersi davvero fermato: in quante sognano di arrivare così alla soglia dei 50 anni?

Leggi anche Michelle Hunziker alle Maldive: la vacanza esotica invernale nel resort da oltre 7mila euro a notte