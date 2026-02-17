stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Michelle Hunziker in bikini: alle Maldive anticipa l’estate col due pezzi bianco e incrociato

Michelle Hunziker è volata alle Maldive per una vacanza invernale “al caldo”. Quale migliore occasione di questa per dare una piccola anticipazione dell’estate?
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Valeria Paglionico
0 CONDIVISIONI
Immagine

Michelle Hunziker ha deciso di prendersi una pausa dal piovoso e freddo inverno italiano: insieme alle figlie Sole e Celeste e a una serie di cari amici è volata alle Maldive. Lo scorso weekend ha documentato alcuni dettagli della partenza improvvisa, rivelando anche qual è il resort paradisiaco in cui ha scelto di soggiornare. Ora sta trascorrendo le giornate in una villa costruita direttamente sul mare tra meravigliosi tramonti e tintarella, scatenando l'invidia dei followers che, al contrario, si ritrovano alle prese con lavoro e comuni impegni quotidiani. Quale migliore occasione di questa per dare una piccola anticipazione dell'estate?

Il bikini di Michelle Hunziker è già il must dell'estate 2026

Mancano ancora diversi mesi all'estate ma Michelle Hunziker sembra essere già pronta ad accoglierla con stile. Lo ha dimostrato nelle ultime ore durante la vacanza esotica alle Maldive, dove si è lasciata immortalare in bikini sullo sfondo di un panorama da sogno. La conduttrice ha indossato un due pezzi total white, per la precisione un modello con tanga sgambatissimi e reggiseno con anello al centro del décolleté e laccetti che si annodano dietro al collo, la sua particolarità? È dotato di nastrini che si avvolgono intorno ai fianchi, esaltando la silhouette con sensualità. Scommettiamo che il costume "incrociato" diventerà il must dell'estate 2026?

Michelle Hunziker in bikini
Michelle Hunziker in bikini

Michelle Hunziker posa con il lato b in primo piano

Il dettaglio che non è passato inosservato nella foto "vacanziera" di Michelle Hunziker è la posa, chiaramente ispirata allo scatto che l'ha resa famosa agli esordi della carriera, quello che la mostrava con il lato b in primo piano. Oggi, nonostante siano passati quasi 30 anni da allora, continua a vantare una silhouette impeccabile e muscolosa. A rendere la conduttrice ancora più raggiante è stato il beauty look super naturale che ha lasciato trionfare la bellezza semplice. Insomma, per Michelle il tempo sembra essersi davvero fermato: in quante sognano di arrivare così alla soglia dei 50 anni?

Leggi anche
Michelle Hunziker alle Maldive: la vacanza esotica invernale nel resort da oltre 7mila euro a notte
Il bikini bianco di Michelle Hunziker
Il bikini bianco di Michelle Hunziker
Look da star
Moda e lifestyle
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
PSICOLOGIA
Essere gentili non vuol dire essere deboli
Quante volte ci innamoriamo nella vita: la risposta arriva da uno studio
Quante volte ci innamoriamo nella vita: la risposta arriva da uno studio
San Valentino, come condiziona emozioni e relazioni: "È marketing non vita vera”
San Valentino, come condiziona emozioni e relazioni: "È marketing non vita vera”
Chi è il couch friend, l'amico che tutti dovremmo avere nella nostra vita
Chi è il couch friend, l'amico che tutti dovremmo avere nella nostra vita
Perché torniamo con l'ex? "Solitudine e nostalgia sono confuse con l'amore"
Perché torniamo con l'ex? "Solitudine e nostalgia sono confuse con l'amore"
Qual è la tecnica che ti permette di rispondere durante i litigi senza perdere la calma
Qual è la tecnica che ti permette di rispondere durante i litigi senza perdere la calma
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views