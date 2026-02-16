Michelle Hunziker alle Maldive: la vacanza esotica invernale nel resort da oltre 7mila euro a notte

Michelle Hunziker ha deciso di “fuggire” dal piovoso e freddo inverno italiano. È volata alle Maldive per una vacanza con gli amici: ecco qual è il resort paradisiaco che ha scelto.

L'inverno è entrato nel pieno e a dimostrarlo sono le giornate fredde e piovose che stanno "travolgendo" l'Italia e che fanno venire voglia di non muoversi dal divano. Michelle Hunziker sembra, però, non sentirne affatto il peso, visto che ha organizzato una vacanza esotica con gli amici di sempre. È volata alle Maldive e sui social sta dando una piccola anticipazione dell'estate tra foto in bikini, panorami spettacolari e attività marine, scatenando l'invidia dei followers che stanno affrontando le temperature gelide attuali. Qual è la location che ha scelto per questo viaggio da sogno? Ecco tutti i dettagli.

La vacanza alle Maldive di Michelle Hunziker

Da diversi giorni Michelle Hunziker sul profilo Instagram sta documentando la vacanza da sogno che ha organizzato con gli amici, immortalandosi in micro bikini in riva al mare tra corsette sul bagnasciuga e drink dissetanti consumati sotto al sole. Si trova alle Maldive, per la precisione sull'atollo di South Ari, dove sorge il Diamonds Thudufushi Resort & SPAi Beach & Water Villas, un vero e proprio paradiso ubicato a soli 20 minuti di volo panoramico in idrovolante dall’Aeroporto Internazionale di Malé.

Diamonds Thudufushi Resort & SPAi Beach & Water Villas

Dotato di bungalow sulla spiaggia e di ville sull'acqua, tutte con terrazze, docce all'aperto e lettini, offre meravigliosi panorami tropicali fatti di acque blu e sabbia bianca. Non mancano, inoltre, un centro benessere, una biblioteca con libri, giochi e videogame, un centro immersioni e diversi impianti per gli sport acquatici, oltre che diversi ristoranti e 3 bar.

Michelle Hunziker alle Maldive

Quanto costa una notte nella villa sull'acqua

L'alloggio scelto da Michelle Hunziker è una Water Villa, ovvero una villa sull'acqua con grande terrazza privata e accesso diretto al mare, diverse camere da letto e un piccolo angolo bar. Le versioni Jacuzzi di queste location hanno anche una vasca idromassaggio privata.

Villa sull’acqua

Quanto costa trascorrere una notte nel resort? Si parte da 1.600 euro per un bungalow fronte spiaggia, si passa a oltre 2.500 per una villa sull'acqua con una camera da letto e si arriva a 2.700 per quella con la Jacuzzi. L'alloggio più costoso? La villa sull'acqua con due camere da letto e una piscina privata (per almeno 4 persone), il cui prezzo è di 7.600 euro al giorno.