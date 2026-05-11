Michelle Hunziker in Puglia con le figlie: vacanza di famiglia nella masseria da 4mila euro a notte

Michelle Hunziker ha organizzato una vacanza con le tre figlie lo scorso weekend in occasione della Festa della Mamma. È volata in Puglia, soggiornando in una splendida masseria di lusso: ecco qual è e quanto costa.

Michelle Hunziker è più impegnata che mai sul fronte lavorativo: attualmente è in tv con Battiti Live Spring e nei prossimi mesi sarà al timone della nuova edizione del Karaoke ma non per questo "dimentica" la famiglia, anzi, proprio lo scorso weekend, in occasione della Festa della Mamma, ha organizzato una vacanza con le figlie Aurora Ramazzotti, Sole e Celeste Trussardi. Complice il fatto che tutti i programmi di cui è protagonista sono registrati, ha avuto la possibilità di concedersi qualche giorno di relax. È volata in Puglia, per la precisione in un resort a 5 stelle a Savelletri Fasano, e ha dato un'anticipazione dell'estate con una serie di foto in bikini a bordo piscina.

Il resort scelto da Michelle Hunziker per la vacanza con le figlie

Per la vacanza in famiglia organizzata nel weekend della Festa della Mamma Michelle Hunziker è volata a Savelletri Fasano, in provincia di Brindisi, facendo tappa a Masseria San Domenico. Si tratta di un imponente resort a 5 stelle immerso nella campagna pugliese, che conserva tutte le caratteristiche architettoniche di un'antica masseria fortificata risalente al XV secolo.

Masseria San Domenico

Costruita per essere una torre d'avvistamento dei Cavalieri di Malta, oggi è uno spettacolare hotel di lusso in cui dominano il total white e gli ambienti sofisticati. Spiaggia privata, piscina di acqua salmastra circondata da rocce naturali, 2 campi da tennis, un campo da golf e un centro di talssoterapia: la Masseria San Domenico sembra essere un vero e proprio paradiso nel cuore della Puglia.

Michelle Hunziker a Masseria San Domenico

Quanto costa dormire a Masseria San Domenico

La Masseria San Domenico offre diverse sistemazioni ai suoi ospiti ma tutte sono contraddistinte da arredi personalizzati sui toni del bianco, bordeaux e verde petrolio.

Masseria San Domenico

Per dormire qui si parte da un minimo di 790 euro per una doppia standard, si passa a oltre 1.300 per una suite con camera da letto e si superano i 2.400 euro per la Suite Thalasso (che si trova al primo piano del centro Spa e Talassoterapia. La location più lussuosa, però, è il Villino indipendente da 100 mq: ha 2 camere, 2 bagni piscina privata riscaldata e giardino vista uliveto che garantisce totale privacy.

Masseria San Domenico

Michelle non ha rivelato quale di queste sistemazioni ha scelto insieme alle figlie, l'unica cosa certa è che si è lasciata immortalare in forma smagliante a bordo piscina con indosso un micro bikini bianco che di sicuro farà tendenza la prossima estate.