Michelle Hunziker, per il weekend sul Lago di Como sceglie l’hotel da oltre 5mila euro a notte

Michelle Hunziker ha trascorso il weekend sul Lago di Como, concedendosi qualche giorno di totale relax. Qual è l’hotel di lusso in cui ha soggiornato?

Michelle Hunziker è prontissima per tornare in tv in gran stile: prossimamente sarà al timone non solo del Karaoke ma anche di una versione primaverile di Battiti Live. Nelle scorse settimane è diventata protagonista delle registrazioni delle prime puntate, delle quali ha dato già dei piccoli spoiler sui social, ma ora ha pensato bene di concedersi un po' di relax. Dopo aver trascorso la Pasqua in Marocco con un gruppo di amici e il nuovo compagno Giulio Berruti, lo scorso weekend si è goduta la tranquillità del Lago di Como: in quale hotel a 5 stelle ha soggiornato?

In quale hotel ha soggiornato Michelle Hunziker

Per una fuga all'insegna del relax di un solo weekend Michelle Hunziker ha deciso di non allontanarsi troppo da Milano. Si è trasferita sulle meravigliose sponde del Lago di Como, per la precisione a Menaggio, dove ha soggiornato nel Grand Hotel Victoria.

Michelle Hunziker al Grand Hotel Victoria

Si tratta di una struttura categoria 5 stelle lusso finemente ristrutturata in stile liberty, che gode di una meravigliosa vista sul Lago fino a Bellagio e Varenna.

Grand Hotel Victoria

Si trova in una vasta proprietà con giardini rigogliosi e una grossa piscina all'aperto, mentre all'interno non mancano la palestra, la sala conferenza, un ristorante ragffinato e una spa da 1.200 mq con sauna, bagno turco, water paradise e stanza di sale, oltre che piscine e idromassaggio.

Grand Hotel Victoria

Quanto costa una suite con vista Lago

Il Grand Hotel Victoria concept & spa è diviso in due edifici, la Villa e il Palazzo, che però sono collegati tra loro tramite un corridoio coperto. Le camere, in tutto 81, sono contraddistinte da un design unico e moderno: le più ambite si affacciano sul Lago di Como, mentre le altre danno sul tranquillo giardino, sulla piscina e sulle montagne locali.

Grand Hotel Victoria

Quanto costa dormire in questo paradiso di lusso? Si parte da poco più di 1.200 euro per una doppia con vista sul parco, si passa a poco più di 2.000 euro per una suite con vista giardino e si arriva a oltre 3.500 euro per una suite con terrazzo che dà sul Lago. La camera più ambita, però, è la Master suite da 100 mq con una meravigliosa vista sul Lago, il suo prezzo? Per trascorrere una notte qui occorrono poco più di 5.200 euro.