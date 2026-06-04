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Michelle Hunziker posa in topless, come nell’iconico spot degli slip degli anni ’90

Michelle Hunziker ha posato in topless con indosso solo gli slip, ricreando l’iconico spot di intimo che l’ha resa famosa negli anni ’90. Il risultato? Assolutamente perfetto.
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A cura di Valeria Paglionico
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Michelle Hunziker ha l'agenda piena zeppa di impegni dal punto di vista professionale: dopo essere stata la grande protagonista di Battiti Live Spring, ora sta per tornare in tv con una nuova versione del leggendario Karaoke di Fiorello. Come se non bastasse, sta seguendo la figlia Aurora Ramazzotti nell'organizzazione del matrimonio del prossimo luglio. Nonostante ciò, ha trovato il tempo di volare in Svizzera per l'ennesimo appuntamento lavorativo. Complici le montagne che tanto ama e l'atmosfera incontaminata, ne ha approfittato per posare in topless.

Michelle Hunziker posa in slip

Da qualche ora Michelle Hunziker è atterrata in Svizzera ma tanto le è bastato per attirare le attenzioni dei media. Questa volta i successi professionali non c'entrano nulla, al risveglio, poco prima di prendere parte a un impegno lavorativo, si è lasciata immortalare di spalle mentre ammira il panorama alpino fuori la sua stanza. La conduttrice è in topless, non indossa nulla eccetto un paio di slip di cotone bianco, e sfoggia una forma fisica impeccabile. Per l'occasione, inoltre, ha rivelato un nuovo hair look: i capelli sono diventati lunghissimi grazie a delle extension e sono stati messi in risalto da una principesca piega con i torchon.

Michelle Hunziker in topless
Michelle Hunziker in topless

La foto iconica di Michelle Hunziker negli anni '90

A cosa si è ispirata Michelle Hunziker per realizzare lo scatto? A se stessa, per la precisione allo spot dell'intimo Roberta di cui divenne protagonista nel 1995. Dopo aver partecipato a un casting in cui doveva posare di spalle con i pantaloni abbassati, venne scelta tra centinaia di partecipanti grazie al suo lato b impeccabile. Fu in quel momento che finì su tutti i cartelloni pubblicitari con il fondoschiena in primo piano, diventando super popolare nel nostro paese. Il resto è storia e oggi Michelle, nonostante sia arrivata alla soglia dei 50 anni, continua a essere un'indiscussa icona di bellezza e di sensualità.

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