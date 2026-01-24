Michelle Hunziker festeggia 49 anni con un look da diva: in rosso al party con le amiche

Alla sua festa di compleanno la conduttrice ha scelto un look total red: si è divertita cantando e ballando con le amiche che l’hanno circondata di affetto.

Michelle Hunziker

Il tempo per Michelle Hunziker sembra essersi fermato. E lo dice la scienza! La conduttrice ha compiuto 49 anni, ma a vederla non si direbbe affatto. Infatti si è sottoposta a dei test epigenetici che hanno svelato che, biologicamente, ha un'età di 25 anni appena! Certo, la genetica c'entra fino a un certo punto. È una donna che conduce uno stile di vita sano, curando sia l'alimentazione che l'attività fisica. Il suo segreto di bellezza è la ferrea routine a cui si sottopone da sempre e a cui non rinuncia mai, neppure quando è in vacanza.

Insomma, geni più che buoni, ma anche tanti sacrifici per mantenere il lato B intatto esattamente come 22 anni fa, quando debuttò come modella per un brand di intimo, per poi avviare la carriera di conduttrice.

Nonostante i risultati dei test, però, la carta d'identità segna comunque come anno di nascita il 1977. È nata il 24 gennaio e ha trascorso il giorno del compleanno con le amiche e le persone care, testimoniando sui social parte dei festeggiamenti. C'era ovviamente la figlia Aurora Ramazzotti, ma erano presenti anche Ilary Blasi e Anna Tatangelo, nonché la storica amica e collaboratrice Laura Barenghi, che da tempo cura i suoi beauty look. Per l'occasione, la festeggiata si è concessa un look da diva, da protagonista assoluta: in total red.

Ha puntato sul colore per eccellenza della femminilità, quello che anche Valentino aveva eletto a nuance per eccellenza delle creazioni più belle per le sue muse: il rosso. Il vestito è firmato Ferragamo: è un abito a maniche lunghe e collo alto, dalla silhouette molto aderente e gonna asimmetrica con arricciatura sull'orlo drappeggiato. Si chiama Tupil Dress, proprio perché l'attaccatura della gonna in vita ricorda i petali del fiore. Infine ha completato l'outfit con accessori perfettamente coordinati, dalla pochette alle scarpe in vernice con punta, triplo cinturino e tacco alto a spillo. Sono un modello di Casadei.

Michelle Hunziker

La conduttrice sta per tornare in tv, anche se non in Italia: condurrà un programma su una nota rete emittente commerciale della Germania. Per quanto riguarda il nostro Paese, nei giorni scorsi si era vociferato di un possibile approdo al Grande Fratello Vip assieme all'amica e collega Ilary Blasi, ma la bufera mediatica che ha coinvolto il programma ha costretto a un passo indietro. Le sorti del reality sono incerte, potrebbe anche non andare in onda.