Michelle Hunziker svela il suo segreto per restare giovane: “Ho un’età biologica di 25 anni”

Michelle Hunziker ha 48 anni, ma biologicamente è ancora una ventenne. A dirlo è il suo test epigenetico, che valuta l'impatto dell'ambiente e dello stile di vita sull'espressione dei geni, a cui si è sottoposta per constatare i risultati degli integratori che assume regolarmente. In un'intervista svela qual è il suo segreto: "Dico sempre che ‘vivo innamorata’ e l’innamoramento, si sa, rilascia ormoni che aiutano a restare giovani".

Michelle Hunziker e il segreto per restare giovane

Il divario tra la sua età anagrafica e biologica è sostanziale: da un test epigenetiszco a cui si è sottoposta per vedere se gli integratori che assume stessero portando benefici è emerso che ha 25 anni e, in un'intervista a D Repubblica, spiega qual è il suo segreto. Dopo essere divenuta madre a 19 anni, la conduttrice e showgirl ha continuato a vivere una vita piena, non rinunciando alle cose che la rendono felice: "Sono grata ai miei genitori per avermi insegnato a vedere sempre il lato bello delle cose, anche nei momenti difficili. Dico sempre che ‘vivo innamorata’ e l’innamoramento, si sa, rilascia ormoni che aiutano a restare giovani”.

Cos'è l'epigenetica: la conduttrice ci crede "tantissimo"

L'epigenetica è una branca della biologia che studia come, oltre al DNA, anche l'ambiente e lo stile di vita giochino un ruolo cruciale nell'espressione dei nostri geni e, di conseguenza, nel nostro stato di salute. Lo sviluppo delle nostre cellule, secondo questa scienza, può essere influenzato da fattori come l'alimentazione, lo stress, l'attività fisica e l'esposizione a tossine ambientali. Le modificazioni epigenetiche, inoltre, come riportato su Scuola Medicina Nutrizione Funzionale, possono essere reversibili. Questo vuol dire che il modo in cui gestiamo la nostra vita, dalla gestione delle emozioni alla nutrizione, può avere un impatto significativo sulla nostra salute.

Secondo Hunziker, il modo in cui affrontiamo la vita incide su tutto: pelle, capelli, cellule. Motivo per cui crede tantissimo in questa scienza: "Possiamo davvero influenzare il nostro destino attraverso lo stile di vita, le emozioni, la gestione della rabbia e del perdono".

Il progetto Goovi

Sette anni fa, dal suo interesse verso la salute e il benessere, Michelle Hunziker ha lanciato il suo brand di prodotti di bellezza Goovi (nome che deriva dall'espressione "good vibes"). La filosofia del brand è infatti incentrata sul concetto di "buone vibrazioni", e si traduce in un approccio olistico al benessere che abbraccia sia la cura di sé che quella della casa. In questo modo, come spiegato da Hunziker, i prodotti mirano a portare positività e autenticità nella vita quotidiana, incoraggiando le donne ad amarsi e prendersi cura di sé.