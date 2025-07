Aurora Ramazzotti in vacanza con i genitori Eros e Michelle Hunziker: “È un affare di famiglia”

Reunion familiare per i Ramazzotti-Hunziker che si sono riuniti a Mykonos, in Grecia, dove l’influencer e la conduttrice si stanno godendo le vacanze già da qualche giorno. Il cantante le avrebbe raggiunte per il weekend: su Instagram hanno pubblicato una foto riuniti. “È un affare di famiglia”, le parole.

Aurora Ramazzotti si sta godendo le vacanze estive in Grecia, in compagnia della sua famiglia e nelle ultime ore ha documentato, con un post su Instagram, la reunion dei Ramazzotti Hunziker. Ha condiviso la foto che li ritrae vicini e sorridenti: "It's a family matter" ha scritto, tradotto "È un affare di famiglia". Eros Ramazzotti, stando al racconto social dell'influencer, le avrebbe raggiunte a Mykonos nel weekend.

Le foto di Aurora Ramazzotti con i genitori Eros e Michelle Hunziker

Eros Ramazzotti avrebbe raggiunto nel weekend Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker a Mykonos per trascorrere alcuni giorni al mare insieme. L'influencer e la conduttrice si trovano da circa una settimana sull'isola greca insieme a Goffredo Cerza, il piccolo Cesare e le figlie di Michelle nate dall'unione con Tomaso Trussardi. Ieri è spuntato tra le foto anche il cantante: "It’s a family matter" ha scritto Aurora, tradotto "È un affare di famiglia".

Non è la prima volta che la famiglia si riunisce per trascorrere le vacanze insieme: anche la scorsa estate furono paparazzati in una gita di gruppo insieme a tutti i figli. Nonostante il matrimonio finito ad inizio anni 2000, Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti hanno mantenuto un ottimo rapporto essendo legati da un affetto sincero.

Il rapporto tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti

La storia d'amore durata sette anni si concluse ad inizio anni 2000, ma Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sono rimasti uniti legati da un affetto sincero e per amore della figlia Aurora. In un'intervista rilasciata a Sette, settimanale del Corriere della Sera, tre anni fa, il celebre cantante spiegò: "Abbiamo, voluto dimostrare una cosa semplice e bellissima: che un amore, per quanto grande e per quanto profondo, può finire senza che sparisca l’affetto, la condivisione, il desiderio che l’altro sia felice".