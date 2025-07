La reunion “greca” dei Ramazzotti-Hunziker: i look di Eros, Aurora e Michelle per la foto di famiglia

Eros Ramazzotti ha raggiunto la figlia Aurora e l’ex moglie Michelle Hunziker a Mykonos per trascorrere qualche giorno con loro e con il figlio Cesare. Quale migliore occasione di questa per una foto di famiglia?

Michelle Hunziker ha dato ufficialmente il via alle sue vacanze estive ormai da diversi giorni e sui social ne sta documentando i momenti più belli. A farle compagnia ci sono le piccole Sole e Celeste Trussardi e la primogenita Aurora Ramazzotti, arrivata in Grecia col figlio Cesare e col compagno Goffredo Cerza. Tra ville con piscina a sfioro, bagni in spiagge iconiche e cene glamour, la dolce famiglia si sta godendo al massimo questa pausa lavorativa. Chi le ha raggiunte ieri pomeriggio? Eros Ramazzotti, il papà di Aurora, che ha approfittato di questa inedita "reunion" per postare un album di famiglia: ecco il risultato.

Le foto di famiglia degli Hunziker-Ramazzotti

Non è una novità che Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti continuino a mantenere dei buoni rapporti nonostante la fine del loro matrimonio, anzi, la loro famiglia allargata è diventata un esempio per tutti coloro che si trovano nella stessa situazione, ma vederli fianco a fianco fa sempre un certo scalpore. È proprio quanto accaduto nelle ultime ore a Mykonos, dove il cantante è volato per trascorrere qualche giorno con la figlia Aurora e con il nipote Cesare, che ormai da diversi giorni sono lì con nonna Michelle. L'ex coppia ha posato per degli inediti ritratti di famiglia insieme alla figlia, postando poi le adorabili foto sui social al motto di "It’s a family matter", ovvero "È una questione di famiglia".

I look per gli scatti di famiglia

Per la foto di famiglia i tre non hanno rinunciato allo stile. Aurora ha "riciclato" il bikini bianco di qualche giorno fa, quello sgambato e con i dettagli gioiello sui fianchi e al centro del décolleté, e ha poi completato il tutto con una bandana marrone e con la collana dedicata a Cesare. Michelle Hunziker ha optato per un micro due pezzi color ruggine, un modello con tanga e reggiseno a triangolo coordinato, mentre Eros è apparso super rock con smanicato nero con stampa sul petto e costume a boxer variopinto. Il cantante, infine, non ha rinunciato al cappello con la visiera per proteggersi dal sole. I tre insieme non sono forse adorabili?