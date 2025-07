Michelle Hunziker al mare è una dark lady: per le vacanze in Grecia sceglie il bikini effetto pelle

Michelle Hunziker è in vacanza a Mykonos con le figlie e ha approfittato dell’atmosfera esotica per lasciarsi immortalare in versione balneare. Scommettiamo che il suo bikini a effetto pelle diventerà uno dei più richiesti dell’estate?

Michelle Hunziker ha dato ufficialmente il via alle vacanze estive, così da recuperare le energie al termine di un lungo e stressante anno lavorativo. Dopo essere stata prima in Romagna e poi in Sardegna, ora è volata in Grecia, per la precisione a Mykonos, anche se ha optato per un alloggio tranquillo e immerso nel verde, dunque ben lontano dalla tipica mondanità dell'isola. A farle compagnia ci sono la primogenita Aurora Ramazzotti con Cesare e Goffredo e le altre due figlie Sole e Celeste Trussardi: è con loro che sta trascorrendo le giornate tra mare cristallino, tintarella e aperitivi al tramonto. Quale migliore occasione di questa per posare in bikini e infiammare i social?

Michelle Hunziker al mare in total black

Già qualche giorno fa Michelle Hunziker si era lasciata immortalare in costume, lanciando il trend dei due pezzi color sabbia, ma è stato nelle ultime ore che è riuscita a dare il meglio di lei in fatto di sensualità. A fotografarla è stata la figlia Aurora Ramazzotti, che ha saputo far emergere il suo lato più femminile e audace, mettendo in risalto la silhouette impeccabile che da sempre la contraddistingue. Chi ha detto che durante le vacanze estive bisogna puntare solo su colori accesi e vitaminici e su fantasie tropicali? Michelle ha stravolto le convenzioni di stagione e per la giornata al mare ha scelto il nero a effetto pelle, trasformandosi in una provocante dark lady.

Michelle Hunziker come una dark lady

Il bikini di pelle di Michelle Hunziker

Sullo sfondo di una location da sogno con comodi lettoni, mura bianche e piscine immerse nel verde, Michelle Hunziker ha posato in versione balneare. Il bikini che ha indossato è micro ed è caratterizzato da un paio di tanga sgambati e da un reggiseno coordinato, un modello strapless e drappeggiato, con una fibbia al centro del décolleté che fa da chiusura, sostituendo i classici laccetti.

Michelle Hunziker con gli occhiali oversize

La particolarità del due pezzi? È in un tessuto che col riflesso del sole sembra essere di pelle. La conduttrice ha poi completato il look da spiaggia con un paio di occhiali da sole a mascherina oversize e dark, aggiungendo così un tocco "misterioso" alla sua immagine. In quante, come lei, per le vacanze sceglieranno i bikini neri?