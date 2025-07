Il bikini da avere in estate è color sabbia (come quello di Michelle Hunziker)

Il bikini da avere nell’estate 2025? Quello color sabbia e a dimostrarlo è stata Michelle Hunziker, che durante la recente vacanza in famiglia ha puntato sul look balneare “tono su tono”.

Chi in questo periodo dell'anno non ha voglia di mare e di vacanze? Complici le temperature torride e le giornate soleggiate, sono moltissimi coloro che hanno anticipato le ferie, concedendosi dei momenti di puro relax nel pieno di luglio. Michelle Hunziker è tra queste, basti pensare al fatto che proprio nelle ultime ore è partita per un viaggio in famiglia con Aurora Ramazzotti, il nipote Cesare e le altre due figlie Sole e Celeste. Quale migliore occasione di questa per dettare legge in fatto di stile? Ecco qual è il bikini che ha sfoggiato, destinato a influenzare i trend della bella stagione.

Michelle Hunziker in bikini color sabbia

L'avevamo lasciata in versione trekking durante una vacanza in montagna, oggi ritroviamo Michelle Hunziker al mare mentre si gode la compagnia della famiglia di fronte meravigliosi panorami balneari. Quale migliore occasione di questa per mettersi in bikini? Per lei niente due pezzi "tradizionali", ha preferito un originale modello con tanga sgambati con i laccetti laterali e reggiseno dal mood sportivo, ovvero con la scollatura all'americana che fascia il décolleté (ma coprendolo). La conduttrice ha poi scherzato sulla tinta scelta, il color sabbia, che l'ha fatta apparire perfettamente "ton sur ton" mentre era intenta a prendere il sole sul bagnasciuga. Il dettaglio che ha reso ancora più glamour il look da spiaggia? Gli occhiali da sole scuri ma con la montatura doppia e rossa.

Michelle Hunziker col bikini color sabbia

Il color sabbia/nude è il must dell'estate

Complice il fatto che il Mocha Mousse è stato eletto colore Pantone del 2025, fin dall'inizio dell'anno tutte le sfumature del marrone hanno letteralmente spopolato. Se durante l'inverno il cioccolato era la nuance più in voga, con l'arrivo dell'estate la moda è cambiata e a spopolare è il sabbia, una tinta neutra e versatile che si abbina alla perfezione a ogni tipo di look estivo, esaltando l'abbronzatura in modo naturale. Che si tratti di un bikini a triangolo, di un costume intero o di un sensuale trikini, l'importante è che sia sui toni del nude. Michelle Hunziker è solo una delle tante ad aver seguito la mania e ad aver dimostrato che è tutt'altro che banale. In quante prenderanno ispirazione da lei durante le prossime vacanze?