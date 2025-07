Aurora Ramazzotti in bikini ironizza sulla foto col lato b in vista: “Di solito ci metto la faccia”

Aurora Ramazzotti ha dato il via all’estate con una vacanza in famiglia e sui social ha messo in mostra la sua innata ironia: ecco come ha commentato la foto in bikini con il lato b in primo piano.

L'estate 2025 sta entrando nel vivo e sono moltissime le star che hanno già cominciato a partire alla volta di mete più o meno esotiche, scatenando non poca invidia tra coloro che sono ancora costretti a trascorrere le loro giornate in ufficio. Aurora Ramazzotti, ad esempio, ha dato ufficialmente il via a una vacanza di famiglia in Sardegna: con lei ci sono non solo il figlio Cesare e il futuro marito Goffredo Cerza ma anche la mamma Michelle Hunziker e le sorelle Sole e Celeste. Da sempre ironica e anti-convenzionale, anche durante il viaggio estivo ha voluto rivelare sui social questa sua peculiarità caratteriale: ecco cosa ha fatto.

La vacanza in famiglia di Aurora Ramazzotti

L'avevamo lasciata a Milano con la t-shirt dal messaggio "simbolico", ora ritroviamo Aurora Ramazzotti in vacanza con la famiglia mentre si gode il totale relax tra il mare cristallino, le spiagge paradisiache e i panorami da sogno della Sardegna. È proprio sullo sfondo di una vista mozzafiato che si è lasciata immortalare in bikini mentre beve un caffè. Per essere precisi ha posato di spalle in un due pezzi verde bosco con micro tanga e reggiseno coordinato, lasciando in bella vista sia il maxi tatuaggio sulla schiena che il lato b. Niente scarpe, per completare il tutto ha scelto solo un paio di occhiali da sole scuri in pieno stile diva e, per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti, così da farli ondeggiare con il vento.

Il post di Michelle Hunziker

Aurora Ramazzotti, il primo piano sul lato b

Chi ha scattato la foto ad Aurora Ramazzotti? La mamma Michelle Hunziker, che sui social ha ri-condiviso l'immagine con tanto di didascalia "Le ciapet mettono sempre allegria". Aurora, intanto, aveva già commentato il post con l'ironia che da sempre la caratterizza, portando l'attenzione dei followers proprio sul lato b in primo piano. Le parole dell'influencer sono state: "Di solito ci metto la faccia. Oggi ho variato". Insomma, a quanto pare Aurora non perde occasione di scherzare, anche quando si tratta di uno scatto che la vede protagonista in versione super sensuale.