Aurora Ramazzotti contro gli stereotipi: in vacanza mostra la ricrescita dei capelli bianchi

Aurora Ramazzotti è “una di noi” e ne ha data l’ennesima prova durante le vacanze estive. Lontana dal parrucchiere di fiducia, non ha avuto paura di mostrare la ricrescita dei capelli bianchi.

Agosto è sinonimo di vacanze e, come ogni anno, anche in questo 2025 sono moltissimi gli italiani che hanno approfittato delle settimane centrali del mese per partire alla volta di mete più o meno esotiche. Le star hanno dato il via alle ferie con un tantino di anticipo rispetto ai lavoratori "comuni" ma, nonostante ciò, al momento continuano a godersi la pausa professionale lontani dai centri cittadini. Aurora Ramazzotti, ad esempio, dopo aver trascorso diversi giorni a Mykonos con mamma Michelle Hunziker, ora è volata in Kenya con il compagno Goffredo Cerza, l'amica Sara Daniele e il figlio Cesare. Complice l'atmosfera rilassata del luogo, ha pensato bene di rivelare un piccolo "segreto" che l'accomuna a molte delle sue fan: ecco di cosa si tratta.

Aurora Ramazzotti mostra i capelli bianchi

Non è una novità che Aurora Ramazzotti ami avere un rapporto diretto e sincero con i followers: praticamente ogni giorno racconta la sua quotidianità senza peli sulla lingua, lasciando trionfare la semplicità e l'ironia. In vacanza non sembra fare eccezione, anzi, sta approfittando del viaggio in Kenya per ribellarsi alla comune usanza "da star" di mostrarsi impeccabili tra selfie acqua e sapone e pose plastiche sullo sfondo di panorami da sogno. Oltre a documentare la sua vita da mamma (proprio di recente ha rivelato di aver chiesto l'aiuto a una tata fin dalla nascita di Cesare), ha anche mostrato un dettaglio beauty che l'accomuna a centinaia di fan: non potendo andare dal parrucchiere di fiducia in vacanza, sta lasciando la chioma al naturale, ovvero con la ricrescita dei capelli bianchi in vista.

Aurora Ramazzotti mostra la ricrescita dei capelli bianchi

Aurora Ramazzotti: "Sono brizzolata"

"Sono brizzolata raga", sono state queste le parole che Aurora Ramazzotti ha usato per immortalarsi in primissimo piano con i capelli bianchi in vista. Niente trucco sul viso, bikini d'ordinanza e collanina con ciondolo africano: l'influencer ha coperto la chioma con un cappellino con la visiera ma non ha esitato ad alzarlo per mostrare la ricrescita. Così facendo, ha dato prova di essere una donna assolutamente "normale", che in estate non vuole stressarsi tra visite al parrucchiere o tinture fatte in casa. Insomma, Aurora è "una di noi" ed è proprio grazie alla sua semplicità e alla sua spontaneità che piace tanto al pubblico. In quante, lontane dalla città, si trovano nella sua stessa situazione ma se ne fregano degli stereotipi?

