Aurora Ramazzotti spiega chi la aiuta con Cesare: “Ho preso una tata subito, l’ha visto crescere”

Rispondendo alla curiosità di una follower, Aurora Ramazzotti ha detto di avere una tata che la aiuta con Cesare: “Si chiama Virginia, è con noi da 2 anni”.

Aurora Ramazzotti è in vacanza in Kenya assieme al compagno Goffredo Cerza e al figlio Cesare. Ha comunque trovato del tempo da dedicare alla sua community, per rispondere a qualche domanda. Ha spiegato, per esempio, chi la aiuta nella gestione del bambino.

Aurora Ramazzotti in vacanza col figlio Cesare

Sin da quando è nato Cesare, i genitori hanno fatto una scelta ben precisa, controcorrente rispetto a quanto si vede fare da altri personaggi del mondo dello spettacolo o comunque molti noti sui social. Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno scelto di non mostrare il volto del bambino, che pur comparendo spesso in foto e video, viene sempre mostrato di spalle.

È un modo per tutelare il bambino, per proteggerlo dalle insidie che si nascondono nel web troppo spesso sottovalutate, dai genitori stessi, i quali non si rendono conto dei danni che può causare tutta quella esposizione di un minore. Di base c'è sempre un bisogno egoistico, che finisce col prevalere sul benessere del bambino, il quale da solo non può proteggersi, non ne ha gli strumenti. Per lei, Cesare è al primo posto, prima di qualunque foto o video. Oltre a chiarire questo concetto, ha spiegato anche chi la aiuta col bambino, che ora ha due anni e mezzo.

Sicuramente un grande aiuto viene da Michelle Huinziker: la conduttrice si è immediatamente calata nei panni di nonna con grande entusiasmo (e grande ironia!). Nei primi mesi di vita del piccolo aveva anche allestito uno spazio in casa sua per accogliere il bebè, con tutto il necessario per lui. Ma nella quotidianità, è un'altra la persona di riferimento che aiuta Aurora Ramazzotti sin dall'inizio.

