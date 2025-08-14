stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Aurora Ramazzotti spiega chi la aiuta con Cesare: “Ho preso una tata subito, l’ha visto crescere”

Rispondendo alla curiosità di una follower, Aurora Ramazzotti ha detto di avere una tata che la aiuta con Cesare: “Si chiama Virginia, è con noi da 2 anni”.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Giusy Dente
0 CONDIVISIONI
Immagine

Aurora Ramazzotti è in vacanza in Kenya assieme al compagno Goffredo Cerza e al figlio Cesare. Ha comunque trovato del tempo da dedicare alla sua community, per rispondere a qualche domanda. Ha spiegato, per esempio, chi la aiuta nella gestione del bambino.

Aurora Ramazzotti in vacanza col figlio Cesare

Sin da quando è nato Cesare, i genitori hanno fatto una scelta ben precisa, controcorrente rispetto a quanto si vede fare da altri personaggi del mondo dello spettacolo o comunque molti noti sui social. Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno scelto di non mostrare il volto del bambino, che pur comparendo spesso in foto e video, viene sempre mostrato di spalle.

Immagine

È un modo per tutelare il bambino, per proteggerlo dalle insidie che si nascondono nel web troppo spesso sottovalutate, dai genitori stessi, i quali non si rendono conto dei danni che può causare tutta quella esposizione di un minore. Di base c'è sempre un bisogno egoistico, che finisce col prevalere sul benessere del bambino, il quale da solo non può proteggersi, non ne ha gli strumenti. Per lei, Cesare è al primo posto, prima di qualunque foto o video. Oltre a chiarire questo concetto, ha spiegato anche chi la aiuta col bambino, che ora ha due anni e mezzo.

Leggi anche
Dove sono in vacanza Aurora Ramazzotti e l'amica del cuore Sara Daniele
Immagine

Sicuramente un grande aiuto viene da Michelle Huinziker: la conduttrice si è immediatamente calata nei panni di nonna con grande entusiasmo (e grande ironia!). Nei primi mesi di vita del piccolo aveva anche allestito uno spazio in casa sua per accogliere il bebè, con tutto il necessario per lui. Ma nella quotidianità, è un'altra la persona di riferimento che aiuta Aurora Ramazzotti sin dall'inizio.

Immagine

L'influencer ha scritto:

Cesare ha una tata, si chiama Virginia, è con noi da più di due anni. Sono stata fortunatissima a trovarla, è una persona splendida e le vogliamo molto bene. Ho scelto di prendere una tata subito per abituarlo alla presenza di un'altra persona che non fossi io e oggi mi fido ciecamente di lei. L'ha visto crescere, sa esattamente quali sono i suoi bisogni, lui quando è con lei sta bene e quando non c'è gli manca (e anche a me!).

Moda e lifestyle
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Travel
Le 5 migliori colazioni in hotel d'Europa, la classifica del travel creator
Caro lidi, Codacons: "Stranieri dopano il mercato, italiani si allontanano perché stipendi sono fermi"
Caro lidi, Codacons: "Stranieri dopano il mercato, italiani si allontanano perché stipendi sono fermi"
Non solo l'ombrellone, questa estate costa tutto di più: prezzi aumentati dalla birra ai musei
Non solo l'ombrellone, questa estate costa tutto di più: prezzi aumentati dalla birra ai musei
Jesolo, prima spiaggia a introdurre l'area fumatori: multe per chi accende la sigaretta sulla battigia
Jesolo, prima spiaggia a introdurre l'area fumatori: multe per chi accende la sigaretta sulla battigia
Quali sono le spiagge italiane più care per l'estate 2025
Quali sono le spiagge italiane più care per l'estate 2025
Dove costa di più una settimana di vacanza: la classifica delle strutture
Dove costa di più una settimana di vacanza: la classifica delle strutture
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views