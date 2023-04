Michelle Hunziker mostra la camera di Cesare a casa sua: culla con baldacchino e fasciatoio coordinati Michelle Hunziker è diventata nonna e ha fatto una piccola modifica casalinga per accogliere al meglio il piccolo Cesare. Ecco come ha arredato la cameretta del piccolo nel suo appartamento.

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker sta esplodendo di gioia: giovedì è diventata finalmente nonna, accogliendo in famiglia Cesare, il primo figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Nonostante le notti insonni e la frenesia che ha caratterizzato gli ultimi giorni, la conduttrice non potrebbe essere più felice e, come lei stessa ha documentato sui social, non riesce a non sorridere ogni volta che ripensa al nipotino. Se da un lato subito dopo il parto la neomamma si è concessa un "peccato di gola" a cui aveva dovuto rinunciare in gravidanza, la nonnina è corsa a casa a preparare in modo impeccabile la cameretta che ha allestito appositamente per il bimbo nel suo appartamento: ecco come ha arredato "l'angolo bebè".

Michelle Hunziker: "Tutto pronto per Cesare"

Aurora Ramazzotti ha partorito da poco più di 24 ore e attualmente è ancora in clinica, dove non ha esitato a mostrarsi con il piccolo tra le braccia in versione acqua e sapone. La neo-nonna Michelle Hunziker le è stata sempre vicina in questo momento magico ma ora è tornata a casa per riposarsi e per preparare la cameretta che ha allestito per Cesare nel suo appartamento. Si è servita dei social per mostrarla e la cosa particolare è che ha accompagnato la foto a una didascalia dolcissima. La conduttrice ha infatti scritto: "Anche qui dalle zie Sole e Cece e nonna…tutto pronto per Cesare", con tanto di emoticon a forma di sorriso e di cuore. Come sarà il primo incontro tra le figlie di Michelle e il loro nipotino?

La cameretta di Cesare a casa di Michelle Hunziker

La stanzetta di Cesare a casa di Michelle Hunziker

Che nonna sarà Michelle Hunziker? Amorevole e attenta ai bisogni del bebè e a dimostrarlo è la cameretta che ha già arredato per Cesare a casa sua. L'ha mostrata sui social con orgoglio, rivelandone tutti i dettagli curati in modo minuzioso. Ci sono una culletta tonda con tanto di baldacchino, un fasciatoio coordinato sul quale ha già posizionato una dolcissima tutina e un armadio in cui conservare giochi e vestitini: mobili e accessori sono tutti coordinati in total white e donano all'ambiente un'atmosfera rilassata e luminosa. A questo punto, dunque, non resta che attendere l'arrivo del piccolo, certi del fatto che sarà all'insegna della gioia e della tenerezza.