Qual è l’isola italiana nominata la destinazione più colorata del mondo

Burano, Italia

Ogni luogo ha le sue peculiarità a renderlo speciale, alcuni più di altri. Ci sono città dove spiccano spiagge che sono veri e propri paradisi terrestri, ci sono quelle che possiedono giardini dalla bellezza mozzafiato, alcune attirano turisti da ogni parte dove per le loro librerie antichissime e piene di tesori, altre sono famose in tutto il mondo per la loro gastronomia prelibata. Molte destinazioni sono state classificate come particolarmente instagrammabili, un requisito essenziale per i social addicted a caccia di like! Sono quelle mete perfette per scattare selfie e foto ricordo, ricche di postazioni nate per essere immortalate grazie alla presenza di attrazioni o luoghi simbolo, o grazie alla particolare esposizione del sole magari. I colori fanno la differenza in questo caso, ecco perché lo studio creativo Berlew si è soffermato proprio su questo specifico aspetto, realizzando la classifica dei posti più colorati del mondo: un piacere per gli occhi!

Quali sono i luoghi più colorati del mondo

I colori possono fare la differenza e trasformare un posto radicalmente: basta vedere il cambiamento tra un paesaggio d'inverno e lo stesso paesaggio quando è estate. Lo studio creativo Berlew di Nottingham ha condotto un'analisi che ha coinvolto 125 destinazioni turistiche del mondo, analizzate su un criterio ben specifico: proprio la loro qualità cromatica. Hanno sottoposto una serie di immagini ad alta risoluzione scattate da fotografi di strada a una "tecnologia di visione artificiale". Questo ha permesso di identificare i cinque colori più evidenti in ciascuna di esse e da lì si è arrivati alla realizzazione di ben 625 palette di colori.

Cinque Terre, Italia

Sono state valutate "diversità cromatica" e "intensità di vivacità" di ogni luogo, attribuendo un punteggio a ciascuno, così da stilare una vera e propria classifica che ci restituisce il quadro dei luoghi più colorati del pianeta, ossia quelli che hanno ottenuto il punteggio complessivo più alto. Al primo posto c'è una località italiana: è Burano, un'isola di ella laguna di Venezia . È nota per le sue iconiche strade dipinte di blu, rosso, verde e giallo, colori che si ripetono ovunque, dalle finestre delle case ai muri degli edifici. Non è la sola lucalità italiana in top 10, dove figurano anche le Cinque Terre in sesta posizione, anche queste perfettamente riconoscibili con le loro abitazioni variopinte a picco sul mare. I colori dominanti qui sono: turchese, azzurro cielo, corallo, giallo caldo, verde oliva, crema. Chefchaouen in Marocco si è classificata al secondo posto con tutti i suoi blu seguita da Guatapé in Colombia che è arrivata terza coi suoi intensi contrasti visivi tra toni caldi e toni freddi.

Chefchaouen, Marocco

Perché le case di Burano sono variopinte

Come mai ci sono tutti questi colori per le strade di Burano, dove ogni abitazione ha un colore tutto suo? Esistono due possibili spiegazioni. Leggenda vuole che i pescatori, anticamente, avessero optato per queste case colorate per identificarle al primo colpo, anche in presenza di nebbia fitta: era un. modo per avere un'immagine ben fissa nella testa, la famiglia a cui fare ritorno. Una seconda spiegazione potrebbe avere a che fare don la necessità di distinguere le diverse famiglie dell'isola che avevano lo stesso cognome: un modo per differenziarle era usare soprannomi oppure proprio queste differente nuance per le rispettive dimore.

Burano, Italia

La casa più colorata di Burano è la casa di Bepi Suà decorata con forme geometriche (triangoli, cerchi, quadrai nei colori dell’arcobaleno). La palette di Burano, secondo lo studio, è composta da: rosso intenso, rosa shocking, giallo oro, azzurro cielo, pesca pastello, verde foresta. Dell'isola si legge: "Il mosaico di rossi, blu, gialli e arancioni rimane equilibrato ma al contempo intenso. Questa elevata saturazione su un ampio spettro cromatico crea la massima diversità cromatica assicurandole un posto al vertice".

Guatapé, Colombia

La classifica dei posti più colorati del mondo