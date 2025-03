video suggerito

È italiana una delle librerie più belle del mondo: la classifica Lettori e book addicted di tutto il mondo all'appello: ecco la classifica delle librerie più belle del mondo dove perdersi per ore tra il profumo delle pagine.

A cura di Giusy Dente

Starfield Library, Seoul

La lettura non è solo un passatempo, una passione: è una vera e propria cura contro lo stress e l'ansia. Si parla di biblioterapia: i libri possono alleviare il malessere, possono aiutare a evadere dalla routine, danno lo stimolo per riflettere e approfondire i propri sentimenti, sono una guida. E chi l'avrebbe mai detto: sono anche di moda. Complici i social, godono di un rinnovato successo tra i giovanissimi, che in essi hanno trovato un'occasione di socializzazione. Spopolano i book party, le feste letterarie dove ci si incontra per leggere in compagnia, ma lontano dal rumore e dalle distrazioni. E anche su TikTok sono virali i video a tema: si parla di Booktok, il trend amatissimo dagli appassionati di lettura e dai book addicted, che spendono tutto ciò che possono in libreria. Alcune di queste, sono famose a livello mondiale: ci sono quelle dal fascino senza tempo, quelle costruite in un accattivante stile moderno. Ma senza dubbio, sono tutte un paradiso.

Dove trovare le librerie più belle del mondo

Tra le bellezze che una città ha da offrire non ci sono solo palazzi, castelli, chiese: ci sono anche le librerie. Questi luoghi per qualcuno sono una vera e propria destinazione di "pellegrinaggio": difatti per il mondo ce ne sono alcune frequentatissime, che costituiscono una tappa obbligata per i turisti. Sono librerie diventate famose per l'architettura, per la tipologia di arredamento, per il clima che si respira al loro interno, per la disponibilità di titoli che è possibile trovare. La piattaforma per l'apprendimento delle lingue Preply ha classificato oltre 100 tra le migliori librerie e biblioteche del mondo, proprio analizzando le recensioni online di Google e TripAdvisor scritte dai frequentatori. È così venuta fuori una top 12 che va da una parte all'altra del mondo.

Daunt Books, London

In cima alla classifica c'è Daunt Books, che in realtà ha 10 sedi diverse a Londra tra cui Notting Hill, Hampstead e Marylebone. Proprio quest'ultima è quella che compare nella top 12, con una valutazione complessiva di 96,58. Questa catena di librerie indipendenti è attiva dal 1990. La sede originale è inconfondibile con i suoi graziosi balconi in quercia, le finestre decorate e l'edificio antico. El Ateneo Grand Splendid, una libreria argentina che si trova all'interno di un ex teatro, si è aggiudicata il secondo posto con una valutazione di 95,9. Al terzo posto si è classificata invece la State Library Victoria, una delle più antiche biblioteche australiane risalente addirittura al 1854, con una valutazione di 95,21.

Libreria Acqua Alta, Venezia

Qual è la libreria italiana in classifica

La Libreria Acqua Alta di Venezia si è aggiudicata il decimo posto. La sua storia comincia nel 2002 grazie a Luigi Frizzo, dal suo desiderio di racchiudere la storia della sua amata città in un luogo di cultura unico. Oggi, infatti, è un posto estremamente rappresentativo e molto suggestivo: molto più di un negozio dove comprare libri, ma un'attrazione imperdibile per i visitatori e un orgoglio per i residenti, un luogo di culto per gli amanti della letteratura.

Shakespeare and Company, Paris

La classifica delle 12 librerie più popolari al mondo

Daunt Books, London El Ateneo Grand Splendid, Buenos Aires State Library Victoria, Melbourne Bookstore Dominicanen, Maastricht The Last Bookstore, Los Angeles Starfield Library, Seoul Shakespeare and Company, Paris Powell's Books, Portland Trinity College Library, Dublin Libreria Acqua Alta, Venezia Klementinum, Prague Livraria Lello, Porto