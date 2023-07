BookTok, leggere diventa trendy: su TikTok spopolano i video a tema libri Si chiama BookTok ed è il nuovo trend diventato virale sui social. In cosa consiste? Nel consigliare e recensire i propri libri preferiti: ecco cosa c’è da sapere sul fenomeno editoriale più seguito su TikTok.

A cura di Valeria Paglionico

Siamo sempre stati abituati ad associare TikTok ai video virali a base di tutorial beauty, balletti a ritmo di raggaeton, challenge assurde e scenette esilaranti ma a quanto pare le cose stanno lentamente cambiando (ed è il caso di dire "Era ora"). Il motivo nascosto dietro questa rivoluzione? Sulla nota piattaforma social sta cominciando a spopolare la letteratura. Uno degli hashtag più in voga del momento è BookTok e accompagna le Stories di tutti gli amanti dei libri che vogliono condividere la loro passione col popolo del web. Grazie a questa nuova mania i social verranno (finalmente) utilizzati dai giovanissimi anche per fare cultura?

Cos'è il fenomeno BookTok

Si chiama BookTok ed è il fenomeno editoriale del momento nato su TikTok, dove molti utenti giovanissimi hanno cominciato a condividere brevi video a tema lettura. C'è chi dà consigli per gli acquisti, chi condivide le sue recensioni, chi dà vita a veri e propri dibattiti social: ad accomunare tutti questi "book influencer" è sempre la passione per i libri. Sebbene il loro obiettivo continui a essere diventare virali, è chiaro che si tratta di un trend un tantino più "impegnato" rispetto ai soliti balletti sulle note delle hit del momento. Il fenomeno BookTok riuscirà a "democratizzare" il mondo della cultura e dell'editoria, rendendolo appetibile ai giovanissimi? L'unica cosa certa è che, con oltre 90 miliardi di visualizzazioni, il trend sta avendo un incredibile impatto economico e sociale.

L’hashtag BookTok spopola sui social

BookTok alla conquista delle librerie

L'hashtag BookTok sta ottenendo così tanto successo che addirittura le principali case editrici del nostro paese hanno voluto attuare delle strategie di marketing per "assecondare" il trend. Sugli shop online sono state create delle sezioni ad hoc chiamate Instabookers o BookTokers, dove è possibile trovare i libri più chiacchierati sui social destinati a diventare best seller. Che si tratti di classici, di scrittori famosi o di autori emergenti, non importa, a tutti viene data la stessa visibilità, a patto che la storia raccontata riesca ad attirare le attenzioni dei seguaci della mania. Dall'altro lato, inoltre, anche i lettori meno esperti si sentono stimolati a lanciarsi nel mondo della lettura, un universo a cui in alternativa non si sarebbero mai avvicinati. Insomma, a quanto pare comprare, leggere, recensire e discutere di libri è diventato trendy: grazie a TikTok si smetterà di associare la cultura esclusivamente a qualcosa di noioso?