Tendenze capelli Autunno 2023: su TikTok spopolano le Espresso Hair Girl con la chioma color caffé Il colore must per i capelli in questo autunno 2023 è senza dubbio quello che ricorda le tonalità scure dell’espresso, tanto che su TikTok spopolano i video delle Espresso Hair Girl.

A cura di Arianna Colzi

Dopo il make up che riprendeva i toni del caffé, la tendenza Espresso conquista anche il mondo dell'hairstyle. L'ultimo hashtag virale su TikTok celebra ed esalta le nuance dell'espresso scelte per colorare i capelli, dalla tonalità scura del caffé americano a quelle più chiare del cappuccino. Il colore must dell'autunno 2023 è protagonista negli innumerevoli video delle Espresso Hair Girl, sono state proprio le tiktoker a rendere virale questa tonalità per i capelli già scelto da molte star e celbrities dello showbiz.

Dal cioccolato ai maglioni, tutto diventa espresso

Su TikTok, sotto l'hashtag #EspressoHair, si trovano centinaia di video dove biscotti al cioccolato e atmosfere autunnali, annunciano la palette di riferimento per i capelli in questo autunno 2023. Il colore dominante è il castano, che spazia dalle sfumature color castagna fino a nuances caramello. Diciamo addio al semplice brunette che ci ha accompagnato nell'autunno degli anni passati per accogliere i toni dell'espresso: dall'espresso cold fino all'espresso balayage, colore arricchito da sfumature bionde, il trend #EspressoHairGirl sembra offrire diverse varianti. Che il castano sia un colore autunnale non è certo una novità. Tuttavia, questa nuance particolare è un'ottima alternativa a un hair style total black perché si appoggia sui toni del caffé nero, l'espresso appunto, con i riflessi castani che illuminano il volto, come una sorta di effetto gloss.

Emily Ratajkowski

Le star che seguono la tendenza per l'autunno

Tra le celebrities la tendenza già spopola. Emily Ratajkowski, regina dei trend beauty, ha postato uno scatto con il nuovo colore pochi giorni fa. La modella ha sfoggiato anche un beauty look dai toni caldi e in perfetta palette autunnale che si abbinano perfettamente al nuovo hair look. Sempre lei aveva scelto per la fine dell'estate i capelli Cowboy Copper, sfoggiando un colore tra il ramato e il castano, che aveva spopolato su TikTok. Ma la star americana non è l'unica a optare per la sfumatura più in voga dell'autunno.

Selena Gomez ai VMA 2023

Selena Gomez ai Video Music Awards ha sfoggiato un dark brown che riprende la tonalità scura del caffé, mentre Aurora Ramazzotti ha scelto di dare una svolta al suo hair look con il tono must have dell'autunno.