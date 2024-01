La tendenza dell’inverno è il trucco rosa confetto da fata: a chi si ispira il romantico make-up Il Sugarplum fairy make-up si ispira a un personaggio del balletto classico. Assoluto protagonista su guance, occhi e labbra è il rosa, per un risultato delicato e romantico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Hailey Bieber

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze beauty Autunno/Inverno 2023-24 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il 2024 comincia all'insegna del Sugarplum fairy make-up, una delle prime tendenze del nuovo anno in fatto di trucco viso, destinata a resistere ancora per molto. Basta dare un'occhiata su TikTok, dove il relativo hashtag è diventato virale in poche settimane, con tante ragazze pronte a cimentarsi nella realizzazione della propria personale versione. In realtà, l'hashtag #sugarplumfairy rimanda anche a un altro tipo di contenuto: cliccando, si viene catapultati su tantissimi video a tema danza con ballerine in tutù che volteggiano leggiadre sulle punte. In effetti non è un caso che questo make-up si chiami proprio così, visto che trae ispirazione proprio da un famoso personaggio del balletto classico.

Chi è la Fata confetto

Il Sugarplum fairy make up che sta spopolando sui social si ispira a un personaggio del balletto classico: la Fata Confetto de Lo Schiaccianoci. È un personaggio chiave, perché rappresenta la personificazione del Natale. La prima celebrity a realizzare questo trucco, pensato appositamente per la stagione fredda, è stata Hailey Bieber, nota beauty addicted. Su TikTok ha mostrato come replicare la sua idea, spiegando proprio: "A 16 anni ho interpretato la Fata Confetto nello Schiaccianoci. Questa è la versione di quel trucco". Il colore dominante è il rosa, nuance romantica e delicata, che diventa assoluta protagonista su guance e occhi. Il viso, illuminato nei punti giusti con tocchi iridescenti, appare radioso, un effetto "pelle arrossata" molto naturale, portabilissimo tutti i giorni o da rendere più glamour per beauty look da sfoggiare in occasioni speciali.

TikTok @alissajanay1

Come si realizza il Sugarplum fairy make-up

Questo makeup di tendenza si focalizza su guance, occhi e labbra. È un trucco dal finish brillante, il risultato finale deve essere glow e naturale, luminoso, deve ispirare romanticismo e dolcezza. Giocare con le sfumature diventa fondamentale. Per la palpebra mobile, il consiglio infatti è di mixare diverse nuance di rosa, magari di aggiungere una punta di viola, ma devono essere prodotti rigorosamente shimmer, che possano portare luce sul volto. Stesso discorso per le guance, da colorare di rosa, come se la pelle si fosse delicatamente arrossata sotto la neve.

TikTok @truccobylexh

Il blush va steso fino alle tempie, allargandosi bene dal naso verso l'esterno, senza concentrarsi solo sulla parte centrale delle gote: il famoso effetto Heidi insomma è da evitare! Un buon pennello da sfumatura è indispensabile in questo caso, soprattutto per prodotti in polvere: per quelli in crema si possono usare anche le dita. Sulle labbra l'effetto si può modulare e difatti sui social, ci sono diverse opzioni proposte: si passa dal velo di burrocacao al sottile strato di gloss fino al rossetto matt nude-rosato.

TikTok @lilachilds

La regola è solo una: non eccedere, non si cerca un risultato eccessivamente vistoso e appariscente. Il trucchetto per rendere il tutto più glam è applicare strategicamente l'illuminante sulla punta del naso! Ma c'è chi si è sbizzarrito con altri tocchi personali: lentiggini finte oppure con sopracciglia strong ben pettinate verso l'alto, per dare profondità allo sguardo e rendere più penetrante il beauty look.

@haileybieber when I was 16 I was the Sugar Plum Fairy in the Nutcracker.. this is my 2023 version of that makeup. My go to vibe for the holiday season! 🍬✨ ♬ Dance of the Sugar Plum Fairy (Tchaikovsky) – Ian Post