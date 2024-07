video suggerito

Perché la divisa di Haiti alle Olimpiadi di Parigi 2024 è un messaggio di pace Alla Cerimonia di apertura delle Olimpiadi hanno partecipato anche i 15 atleti della delegazioni di Haiti: per loro divise coloratissime, un inno alla pace. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La delegazioni di Haiti ha partecipato, assieme a tutte le altre, alla Cerimonia di apertura dei Giochi olimpici di Parigi 2024. La parata ha visto sfilare tutti gli atleti che vedremo gareggiare nei prossimi giorni, ciascuno in rappresentanza del proprio Paese. L'evento si è svolto lungo la Senna, all'aperto per la prima volta nella storia delle Olimpiadi. Per l'occasione, ciascun team ha sfoggiato un look speciale realizzato appositamente per la manifestazione. Il look degli atleti di Haiti è uno di quelli che ha maggiormente attirato l'attenzione, riscuotendo molto interesse e tanti consensi.

Il significato delle divise di Haiti

La delegazione di Haiti, vista oggi alla Cerimonia di apertura delle Olimpiadi, è composta da 15 atleti. Il team ha catturato l'attenzione con le sue divise coloratissime. Le uniformi sono state disegnate dall'italo-haitiana Stella Jean, da tempo sostenitrice e paladina della diversità e dell'inclusività nella moda. La stilista ha voluto omaggiare la cultura locale con degli abiti variopinti e per farlo ha collaborato con il pittore haitiano Philippe Dodard, la cui opera d'arte intitolata Passage è stata incorporata nelle uniformi. Insieme hanno cercato di dare risalto ai valori del loro Paese, alla sua ricchezza culturale, all'artigianato locale, spostando l'attenzione su cui si tende di solito a porre l'attenzione, ossia la criminalità del Paese, la sua instabilità politica, i problemi economici, i disastri naturali, il clima di terrore e violenza instaurato dalle gang locali. "Sono 15 simboli viventi di rinascita e rinnovamento" ha dichiarato il pittore a proposito degli atleti della delegazione.

Come sono fatte le uniformi di Haiti

La versione femminile presenta una gonna ampia decorata col motivo che riprende l'opera d'arte di Philippe Dodard abbinata a una camicia in chambray, lavorata con una particolare tecnica di filatura locale. Sul blazer smanicato realizzato in tessuto riciclato è appuntato l'emblema olimpico haitiano.

I pantaloni dell'uniforme maschile richiamano la gonna della divisa femminile: è lo stesso motivo del dipinto di Philippe Dodard. I pantaloni sono abbinati a una giacca da campo ispirata alla tipica camicia haitiana Guayabera (indossata dagli uomini del posto): è un omaggio al nonno della stilista. La giacca è abbinata a una camicia a righe e a una sciarpa stampata. Al termine delle Olimpiadi, le uniformi create da Jean saranno esposte al Museo del Pantheon Nazionale Haitiano, noto come Mupanah, di Port-au-Prince.