Olimpiadi 2024, il significato delle divise della Mongolia durante la cerimonia di apertura

A cura di Giusy Dente

Il conto alla rovescia si esaurisce qui: con la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi si dà ufficialmente il via a questa nuova edizione dei Giochi. Alla parata hanno preso parte tutti gli atleti chiamati a rappresentare i propri Paesi nelle varie discipline sportive. Hanno sfilato lungo la Senna, in un percorso per la prima volta nella storia della manifestazione predisposto a cielo aperto e non dentro uno stadio. Per le varie delegazioni, è stato pensato un look ad hoc. Alcune uniformi hanno attirato particolarmente l'attenzione, perché realizzate con particolare maestria e spirito artistico. Impossibile non farsi affascinare dalle divise della Mongolia.

Il significato delle divise della Mongolia

Gli atleti dell'Italia hanno sfilato nella Cerimonia d'inaugurazione con delle divise firmate Emporio Armani, brand che collabora da oltre un decennio col Comitato olimpico e paralimpico. Per loro delle tute blu, con un messaggio patriottico nascosto all'interno. Sui nostri social nei giorni scorsi si è ovviamente molto parlato delle uniformi degli atleti italiani, ma sono diventate virali anche quelle della Mongolia. Impossibile non cogliere la loro estrema bellezza, frutto di un lungo lavoro.

Dietro le spettacolari uniformi del team della Mongolia ci sono le sorelle Michel, Amazonka e Munkhjargal Choigaalaa, fondatrici di un brand di alta moda mongolo (Michel & Amazonka). Le divise sono state completate nel giro di tre mesi: sono servite 20 ore di lavoro per ciascun pezzo. Presentano una miriade di ricami con significati importanti: uccelli che simboleggiano la libertà, montagne che richiamano i paesaggi della Paese. Ci sono poi il sole, la luna e Gua-Maral, una figura cara alla mitologia mongola. Immancabile la torcia, simbolo olimpico per eccellenza.

Per quanto riguarda i colori, i tocchi dorati e argentati sono stati inseriti per dare un tocco di eleganza, ma a fare da protagonisti sono ovviamente il bianco, il rosso e il blu, i colori nazionali della Mongolia, per simboleggiare orgoglio, appartenenza e identità.