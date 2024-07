video suggerito

Le Olimpiadi lontano da Parigi: la location da sogno delle gare di surf a 16mila chilometri dalla Francia C'è una sede di gara delle Olimpiadi di Parigi 2024 che non si trova nella capitale e nemmeno in Francia: le competizioni di surf ai Giochi si terranno in un luogo spettacolare, noto per le onde più alte del mondo. Inoltre, gli atleti alloggeranno nel primo villaggio olimpico galleggiante della storia.

Le Olimpiadi di Parigi 2024 entrano nel vivo. Tra misure di sicurezza imponenti e stadi spettacolari, i Giochi Olimpici sono pronti a sbarcare nella capitale francese. C'è però una disciplina tra le 32 che si disputeranno in Francia che ha sede a 15.771 km da Parigi: si tratta del surf, che avrà un villaggio olimpico tutto suo davvero particolare.

Perché le gare di surf si disputeranno a 16mila km da Parigi

Sono 48 i surfisti da tutto il mondo che vivranno un'Olimpiade davvero speciale. Al largo di Teahupo'o, un paese della Polinesia francese, sull'isola di Tahiti, si sfideranno a colpi di acrobazie tra le onde. Non è l'unico evento olimpico che si svolge fuori dai confini nazionali: le gare di vela si svolgeranno a Marsiglia, mentre le partite di calcio si terranno a Bordeaux. Si tratta della "sede di gara" olimpica più lontana dal Paese ospitante i Giochi dal 1956: in quel caso alcune gare dei Giochi Olimpici di Melbourne si svolsero a Stoccolma, in Svezia.

I Cinque Cerchi a Tahiti

Di fatto, però, il surf si disputerà comunque in Francia. La Polinesia francese è composta da cinque arcipelaghi di cui il più popolato è sicuramente Tahiti. Queste 118 isole si trovano a 6mila km dall'Australia, nel bel mezzo dell'Oceano Pacifico. A partire dal 1843 la Francia ha imposto il suo protettorato e fino al 1958 la Polinesia, oggi territorio non autonomo riconosciuto dalle Nazioni Unite, era l'elemento principale dei cosiddetti Possedimenti dell'Oceania. Di fatto quindi si tratta di un territorio francese.

Nel 2020 Tahiti si aggiudica la gara per ospitare le competizioni di surf, sport che ha fatto il debutto olimpico a Tokyo 2021. Le gare si svolgeranno a Teahupo'o, un villaggio conosciuto in tutto il mondo per le condizioni favorevoli che offre ai surfisti. Esiste anche l'onda "Teahupoo", una delle più alte e pericolose al mondo, che raggiunge anche i 600 metri d'altezza. Un'onda, però, perfetta per i surfisti professionisti. Saranno anche allestite diverse strutture temporanee che hanno fatto infuriare i residenti locali, molti dei quali lavorano con la pesca, che potrebbe risentire dell'eventuale danneggiamento della barriera corallina sottostante.

L'Aranui 5, il villaggio olimpico galleggiante | Foto Aranui.com

Una nave da crociera come villaggio olimpico

I surfisti che si sfideranno a Tahiti vivranno un'esperienza olimpica diversa non solo perché saranno distanti decine di migliaia di chilometri da Parigi, ma anche per via del loro particolare villaggio olimpico. Gli atleti infatti alloggeranno in una gigantesca nave da crociera attraccata sulle coste della Polinesia francese chiamata Aranui 5. Definita il “primo villaggio olimpico galleggiante in assoluto”, dispone di uno sky bar, di una sala da ballo, di una biblioteca, di una sala fitness e di un centro benessere.