Cosa non si può fare a Parigi durante le Olimpiadi: strade e monumenti chiusi al pubblico Venerdì 26 luglio si terrà la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Parigi 2024: la viabilità della capitale francese è già cambiata e le misure di sicurezza stringenti comportano il divieto di accesso alle auto e l'esibizione di un codice QR. Tutto quello che c'è da sapere per visitare Parigi durante i Giochi.

Parigi si prepara a cambiare volto a pochi giorni dall'inaugurazione dei Giochi Olimpici 2024. La capitale francese, infatti, nelle ultime settimane ha incrementato non soltanto le misure di sicurezza in città, ma anche tutta una serie di divieti e modifiche alla viabilità e alle modalità di accesso ai principali monumenti. In vista della cerimonia di apertura, che si terrà venerdì 26 luglio 2024, la città è blindata e piena di transenne, o meglio delle vere e proprie griglie ai bordi delle strade. La città è suddivisa in quattro zone di sicurezza: grigia, rossa, blu e Silt. La distinzione è sostanzialmente tra grigia e rossa, poiché sono le uniche dove è necessario mostrare il QR Code per accedere. La zona blu, invece, ha come obiettivo quello di ridurre il traffico intorno alla zona rossa, pedoni e ciclisti possono circolare senza limitazioni. La zona Silt (Sicurezza Interna e Antiterrorismo) consente di accedere alle sedi delle gare secondo il sistema di sicurezza messo a punto dalla Préfecture de Police: in questa area si accede soltanto con i veicoli accreditati per i Giochi Olimpici o se si è pedoni provvisti di biglietto per le gare. Se anche voi dove visitare la città di Parigi durante le Olimpiadi, ecco una guida dettagliata su cosa si può fare e cosa non è invece consentito.

Come funzionano le zone rosse e grigie per le Olimpiadi di Parigi

Il sistema antiterrorismo, e in generale le misure di sicurezza, sono in vigore dallo scorso 18 luglio. La barriera metallica che costeggia il perimetro interessato dalla cerimonia, definito zona grigia, che può essere attraversata soltanto in bicicletta o a piedi e mostrando un QR code scaricabile dal sito del governo francese. In particolare le griglie sono state disposte lungo la Senna: durante la cerimonia d'apertura, infatti, gli atleti sfileranno sul fiume a bordo di 100 imbarcazioni e sulle rive più iconiche del mondo saranno disposte le tribune per gli spettatori. Altre zone nei pressi della cerimonia inaugurale a cui si accede solo attraverso i QR Code sono: Île de la Cité, Nôtre Dame de Paris, Louvre, Tuileries, Concordia, Champs Elysées, Trocadero, Tour Eiffel. Tutte zone del centro città limitrofe alla cerimonia inaugurale. Nel momento in cui si scarica il codice QR è necessario inserire i propri dati personali e la motivazione per cui si sta richiedendo il codice, dunque perché dobbiamo entrare nelle zone grigie. Tra le "giustificazioni" valide c'è la prenotazione in un albergo, museo o ristorante che si trova nella zona ad accesso limitato. È necessario anche indicare l'indirizzo da cui si intende entrare. Il codice dal 26 luglio, giorno di inizio delle gare, rimarrà valido ma solo per le aree in cui si terranno le competizioni.

Una poliziotta controlla il codice QR

Oltre alle zone grigie troviamo anche le zone rosse, ossia quelle zone della città che circoscrivono la zona grigia, a cui possono accedere solo macchine con permessi speciali: dunque niente taxi né altre auto. In generale, per i residenti e per i turisti, nel prossimo mese è meglio ridurre gli spostamenti in macchina nel centro di Parigi. Fino al 26 luglio entrambe le zone saranno inaccessibili ai mezzi di trasporto, qualsiasi essi siano. La divisione della zona limitrofe è funzionale alla gestione di circa 300mila spettatori che invaderanno Parigi proprio per assistere alla cerimonia d'apertura: 100mila sono gli spettatori paganti seduti sulle tribune, mentre sono attese altre 200mila persone che dovrebbero guardare la sfilata di barche dal lungo Senna superiore.

Le tribune lungo la Senna per assistere alla cerimonia inaugurale

In generale, per quanto sembri paradossale sottolinearlo, questa non è l'estate giusta per visitare Parigi. Air France ha fatto sapere che per il 2024 si aspetta un fatturato inferiore di 160-180 milioni rispetto all'anno precedente poiché molti turisti hanno scelto di evitare Parigi per le vacanze estive. Tuttavia, sono comunque attesi circa 15 milioni di visitatori, ma potrebbero non essere sufficienti per lenire le perdite dovute ai mancati introiti precedenti ai Giochi Olimpici. I problemi, poi, saranno anche per i parigini, che sono stati di fatto incoraggiati nel trascorrere un periodo fuori città durane le Olimpiadi, anche visto che molte aziende locali hanno scelto di mettere in smart working i propri dipendenti fino alla fine dei Giochi.

La mappa con le varie zone | Foto Ministero dell'interno

Le fermate della metropolitana di Parigi chiuse per le Olimpiadi

Come abbiamo detto i trasporti di Parigi subiranno modifiche sostanziali. Dal 26 lugli all'11 agosto saranno chiuse le fermate della metro di Place de la Concorde, Trocadéro, Pont Neuf, Champs Elysées Clemenceau, Musée d'Orsay e Tuileries. Inoltre, i turisti ma anche i residenti dovranno affrontare un rincaro del costo del biglietto della metro, che passerà da 2,10 euro a 4 euro. La sindaca Anne Hidalgo ha giustificato questo aumento con l'aumento del numero di corse.

I Cinque Cerchi in Place de la Bastille