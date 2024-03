Gli atleti di Russia e Bielorussia non faranno la Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi Parigi Il Cio ha reso note le linee guida per gli atleti neutrali per le Olimpiadi di Parigi 2024. Gli atleti russi e bielorussi non prenderanno parte alla Cerimonia d’Apertura. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Gli atleti russi e bielorussi potranno prendere parte ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Ma tutti loro non potranno prendere parte alla Cerimonia di Apertura che si terrà il 26 luglio. La notizia l'ha data il CIO, che al tempo stesso garantisce a tutti loro la partecipazione all'evento, ma in un altro ruolo.

A Parigi da atleti neutrali, negli sport individuali, ci saranno pure russi e bielorussi, che sono fuori da quelli di squadra, e che saranno presenti senza bandiere e inno nazionale. Ma in un uno dei momenti più attesi faranno da spettatori: "Gli atleti russi e bielorussi che prenderanno parte di Giochi Olimpici di Parigi 2024 non parteciperanno alla sfilata delle delegazioni durante la Cerimonia di Apertura, trattandosi di atleti individuali. Ma verrà data loro l'opportunità di vivere l'evento. Questo è lo stesso scenario utilizzato per i partecipanti olimpici indipendenti". Saranno utilizzate le stesse regole di Barcellona 1992, quando c'era la Guerra nell'ex Jugoslavia.

L'Executive Board ha anche fatto sapere che in caso di successi e di conseguenti medaglie d'oro risuonerà l'inno degli Atleti Invididuali: "La decisione in merito alla partecipazione alla Cerimonia di Chiusura verrà presa in una fase successiva, tenendo conto che non saranno le squadre a partecipare alla Cerimonia di Chiusura, ma tutti gli atleti insieme. Durante le cerimonie della vittoria di un evento, verrà sventolata la bandiera dell'AIN (Atleti Individuali Neutrali) e verrà suonato l'inno dell'AIN"..

Non saranno molti gli atleti russi e bielorussi al via delle competizioni. É stato stabilito che al massimo ci saranno 55 atleti russi, 28 invece quelli bielorussi. Anche se fino a questo momento ci sono 7 bielorussi e 12 russi sicuri della partecipazione. Numeri bassissimi se si considera che a Tokyo c'erano 330 russi e 104 bielorussi.