Tamberi perde la fede nella Senna durante la cerimonia alle Olimpiadi: "Chi lo dice a tua moglie?" Il portabandiera dell'Italia si è accorto di aver smarrito l'anello nuziale durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi. "Perso un oro ne trovi un altro", gli hanno sussurrato altri membri della delegazione azzurra.

Gianmarco Tamberi ha perso la fede nuziale durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi. Gli è scivolata dal dito nella Senna, mentre la delegazione azzurra sfilava sotto il diluvio su uno dei battelli allestiti per l'occasione. Quando il portabandiera azzurro se n'è accorto ha avuto un attimo sgomento, era sinceramente dispiaciuto di aver smarrito quell'anello: sfilatosi con ogni probabilità per colpa della pioggia abbondante, durante la concitazione di quegli attimi è rimbalzato sul bordo dell'imbarcazione perdendosi nelle acque del fiume. Un episodio e una sensazione di amarezza che hanno rovinato la bella festa dell'Italia, nonostante il diluvio che ha inzuppato tutta la delegazione. "Perso un oro ne trovi un altro", gli hanno urlato alcuni giocatori della selezione di pallanuoto maschile. Tutti pronti a giurare come sono andate realmente le cose dinanzi alla moglie del portabandiera e saltatore olimpico.

"E adesso che le dici?". È stato lo sfottò rivoltoli da alcuni compagni di squadra. Un pallanuotista, armato di cellulare, ha anche ripreso quei momenti e registrato un video da girare alla consorte di ‘Gimbo', Chiara Bontempi, sposata nel 2022 dopo una lunga relazione (sono insieme dal 2009). Motivo? Dimostrarle che avvenuto tutto in maniera fortuita, involontaria, per colpa della malasorte che gli ha tirato un brutto scherzo in un momento di euforia generale.

"Che sia un Olimpiade indimenticabile per il nostro splendido paese! In bocca al lupo a tutti gli atleti di questa squadra pazzesca, spacchiamo tutto!!!!". Aveva scritto in uno dei post condivisi su Instagram, lo stesso Tamberi. Era accanto ad Arianna Errigo, la schermitrice che ha diviso con lui l'onore di sventolare il Tricolore e fare da capo della delegazione. Insieme hanno pubblicato anche un altro messaggio: "Ciao… abbiamo appena fatto la foto dell'anno! Carichiiiii", a testimonianza dell'orgoglio e della brande soddisfazione di essere lì, a competere per un altro grande successo come accadde quattro anni fa a Tokyo.

"È stata una figata pazzesca e poi il finale è stato bellissimo con la Tour Eiffel e i cinque cerchi. Che squadra, c'è un entusiasmo unico", s'era lasciato sfuggire Tamberi a caldo al termine della sfilata sotto la pioggia battente. Fradicio ma contento, almeno fino a quando non ha ingoiato il boccone indigesto di quell'incidente che un po' gli ha tolto il sorriso.