Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo portabandiera dell'Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024: è ufficiale Il Coni ha nominato Gianmarco Tamberi e Arrigo Errigo come portabandiera per le Olimpiadi di Parigi 2024. Tamberi, saltatore in alto, ha vinto il ballottaggio con Paltrinieri.

A cura di Alessio Morra

La decisione tanto attesa è stata presa e ora è ufficiale. Saranno Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo i portabandiera dell'Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024. Saranno loro a portare il vessillo azzurro nella Cerimonia d'Apertura il prossimo 26 luglio. Lo ha deciso il Coni, a Roma, dopo la giunta. Come previsto sono stati scelti due atleti che hanno già vinto la medaglia d'oro ai Giochi. A caldo, Tamberi ha detto: "Sto vivendo un sogno, non potevo ricevere notizia più bella".

Nei giorni scorsi, in un'intervista a Fanpage.it il presidente del Coni Giovanni Malagò aveva parlato anche dei candidati al ruolo di portabandiera a Parigi la prossima estate ed aveva confermato che l'Italia avrebbe accolto il suggerimento del CIO e ne avrebbe nominati due: "Saranno un uomo e una donna, ma questa è una mia personale idea, considerando che il CIO lo auspica. Visto che il presidente del Comitato Olimpico Italiano è un membro del Comitato Olimpico Internazionale e considerando che noi tra un anno e mezzo avremo le Olimpiadi in casa, non sarebbe elegantissimo se non ascoltassimo un modesto suggerimento". Così è stato. La scelta è ricaduta su Tamberi ed Errigo.

Chi è Gianmarco Tamberi

Tamberi ha vinto il ballottaggio con Paltrinieri, mentre il nome di Jannik Sinner non è stato mai preso in considerazione. Il nome di Gimbo Tamberi è di spessore altissimo. Il saltatore in alto negli ultimi tre anni ha vinto tutto ciò che poteva: ha iniziato con l'oro alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021, poi ha conquistato la medaglia d'oro ai Mondiali e pure quella agli Europei. Ed è uno dei pochissimi atleti italiani a potersi vantare di questo tris di titoli d'elite.

Chi è Arianna Errigo

Altrettanto straordinaria è la carriera di Arianna Errigo, schermitrice italiana, classe 1988, che ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Londra 2012 nel fioretto a squadre. Ha conquistato poi un ulteriore argento a Londra 2012 nel fioretto individuale e il bronzo nel fioretto a squadre a Tokyo 2020. Può vantare anche la bellezza di dieci titoli Mondiali (oltre a sette argenti e cinque bronzi). Mentre ai campionati Europei ha fatto collezione con dodici ori e complessivamente diciannove medaglie.