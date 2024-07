Quante medaglie vincerà l’Italia alle Olimpiadi di Parigi secondo l’algoritmo: proiezione esaltante

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Le Olimpiadi 2024 sono alle porte e c'è grande attesa per capire in che modo l'Italia si comporterà nella manifestazione a cinque cerchi di Parigi. Tante speranze per la delegazione azzurra che nell'edizione del 2021 a Tokyo conquistò 40 medaglie, battendo ogni record precedente. Una enorme soddisfazione che fece ritornare in auge tanti sport che spesso non vengono considerati di ‘primo piano' ma in cui siamo delle vere eccellenze.

Come ogni manifestazione sportiva che si rispetti, da qualche tempo a questa parte dell’intelligenza artificiale e dagli algoritmi, che hanno preso il posto di quelle degli esperti delle varie discipline sportive: in base a quanto stabilito dalla previsione di ‘Gracenote Sports Virtual Medal Table' di Nielsen, l'Italia dovrebbe portare a casa 46 medaglie. Sarebbe un bottino molto importante e aumenterebbe di sei podi rispetto all’edizione dei Giochi di tre anni fa.

Quante medaglie vincerà l'Italia alle Olimpiadi: saranno 46

Nielsen fa una proiezione di 46 medaglie per Parigi e la motiva così: "A Tokyo l'Italia ha disputato la sua migliore Olimpiade di sempre, ma il Medagliere Virtuale di Gracenote prevede una performance ancora migliore a Parigi 2024. Sostenuta da una potenziale migliore prestazione di sempre in piscina, si prevede che l'Italia vincerà un record di 46 medaglie in 20 sport diversi, sei posti sul podio in più rispetto a Tokyo".

In base al medagliere riportato da questa previsione la delegazione azzurra a Parigi porterà a casa 11 medaglie d'oro, 20 d'argento e 15 di bronzo.

La previsione sul medagliere di Parigi 2024: USA davanti a Cina e Gran Bretagna

A vincere il medagliere saranno gli USA con 123, davanti alla Cina con 87 e la Gran Bretagna con 62. L'Italia chiuderebbe al settimo posto, quindi dentro la top10, dietro a Francia (56), Australia (48) e Giappone (46, un oro in pià rispetto agli Azzurri) ma davanti a Germania (37), Paesi Bassi (34) e Repubblica di Corea (29).

Chi ha fatto questa previsione sul medagliere dei Giochi Olimpici 2024? Si tratta di Nielsen, che è un'azienda leader globale nella misurazione dell'audience, nei dati e nell'analisi.